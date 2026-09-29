Фокусу — 20 років: як змінювалося видання і що нам побажали військові, політики та експерти

20 років тому Фокус починав як друкований журнал, а сьогодні працює в реальності, де новини змінюються щогодини, а журналістика стала частиною інформаційного спротиву. У день народження видання військові, політики й експерти говорять про довіру, професійну журналістику та роль медіа, а Фокус разом із читачами збирає кошти для 95-ї ОДШБр.

Двадцять років тому, 29 вересня 2006-го, на полицях українських кіосків з'явився перший номер журналу Фокус. Відтоді країна встигла пережити політичні кризи, революції, пандемію, анексію Криму, початок війни на Донбасі й повномасштабне вторгнення. Разом із нею змінювався і Фокус: від друкованого суспільно-політичного тижневика — до інформаційно-аналітичного медіа, яке сьогодні працює 24/7.

За ці роки ми писали про людей, які змінювали Україну, пояснювали рішення, що визначали її майбутнє, говорили про перемоги й поразки, про гроші, політику, науку, культуру і війну. Колись історія країни потрапляла на обкладинки Фокусу. Сьогодні вона розгортається щогодини — у новинах, репортажах, інтерв'ю та розборах, які редакція готує навіть під час повітряних тривог і обстрілів.

У свої двадцять Фокус уже не просто спостерігає за історією з боку. Під час великої війни журналістика також стала частиною інформаційного спротиву: перевіряти факти, говорити правду, давати голос військовим і пояснювати те, що Росія намагається приховати або спотворити.

Цього року ми вирішили поєднати святкування ювілею з конкретною допомогою фронту. Разом із батальйоном безпілотних систем 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади Фокус збирає 400 тисяч гривень на квадроцикл, потрібний військовим для роботи на передовій.

20 років — це привід не лише озирнутися назад, а й почути кілька слів від тих, хто сьогодні формує порядок денний країни. У день народження Фокус отримав привітання від військових, політиків та експертів.

Що побажали Фокусу на 20-річчя

Максим Жорін

Фото: Кирило Чуботін

В епоху постправди та ШІ-текстів на перший план виходить журналіст-автор. Саме це приємно бачити у Фокусі.

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін у привітанні Фокусу наголосив, що в умовах постправди та поширення ШІ-контенту особливої ваги набуває саме авторська журналістика та глибока робота з темами.

За його словами, читачам сьогодні потрібні не просто новини і не механічна компіляція чужих думок, а комплексні дослідження конкретних тем.

"В наступні роки очікую від медіа не лише тримати задану планку якості, а й суттєво її підвищити. Нам потрібні українські тексти про українське життя, які будуть ставати джерелами для сторонніх про те, що відбувається в Україні", — зазначів Жорін.

Роман Погорілий

Фото: З відкритих джерел

Співзасновник аналітичного проєкту DeepState Роман Погорілий відзначив, що Фокус цікаво й інформативно розповідає про події в Україні та світі. Окремо він згадав і про співпрацю з редакцією.

З вами завжди цікаво спілкуватися і давати коментарі, бо приємно, коли звучать розумні запитання, які хочеться обговорювати.

Денис Ярославський

Фото: З відкритих джерел

Бажаю Фокусу й надалі залишатися професійним, об'єктивним і тим виданням, якому довіряють.

Офіцер штурмових військ Денис Ярославський назвав 20-річчя Фокусу не просто ювілеєм, а свідченням того, що видання пройшло перевірку часом і зберегло довіру читачів. Він нагадав, що у 2006 році стартувала й Al Jazeera English, яка сьогодні є одним із найвідоміших міжнародних медіабрендів, тому два десятиліття для будь-якого ЗМІ — це вже серйозна історія.

За словами Ярославського, ми живемо в надзвичайно шумному інформаційному світі, де бути почутим складно, а заслужити довіру — ще складніше. Сьогодні інформації багато, але справжню цінність мають ті медіа, яким люди вірять.

Данило Гетманцев

Народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що 20 років для українського медіа — це вже справжня історія, особливо якщо згадати, скільки за ці два десятиліття пережили Україна, українське суспільство і разом із ними українська журналістика.

"З Фокусом ми знайомі давно. Неодноразово говорили про складні й часто незручні теми: податки, економіку, бюджет, соціальну політику, рішення влади. І я ціную, що у цих розмовах завжди є місце для прямих запитань і відвертих відповідей. Навіть тоді, коли наші погляди на певні речі можуть не збігатися. Бо сильне медіа точно не те, яке має з тобою в усьому погоджуватися. Навпаки, журналіст повинен ставити незручні запитання, перевіряти, сумніватися, сперечатися і вимагати аргументів. А завдання політика полягає в тому, щоб мати сміливість на ці запитання відповідати", — каже Гетманцев.

Саме це і є ознакою якісної журналістики: не уникати складних тем, не підміняти зміст гучними заголовками, а намагатися докопатися до суті й дати читачеві достатньо інформації, щоб він міг сам зробити висновки.

Він також наголосив, що сьогодні це особливо важливо. В умовах війни, величезної кількості інформації, маніпуляцій та емоцій відповідальність медіа перед своєю аудиторією лише зростає. Довіра читача, за його словами, стає чи не найціннішим активом, який неможливо отримати раз і назавжди — її потрібно підтверджувати щодня.

Бажаю Фокусу і надалі тримати свій фокус на головному :) Не боятися складних тем і незручних запитань, зберігати професійність, власне обличчя і, найважливіше, довіру читачів. 20 років уже поважний вік, але точно не привід зупинятися. З ювілеєм! І до наступних інтерв'ю.

Іван Ус

Вітаю журнал Фокус із 20-річчям. Це дуже солідний, поважний вік для видання в Україні. І дякую за те, що сприяєте інформаційній безпеці України.

Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, наголосив, що в сучасному світі інформація стала одним із ключових активів, а особливу цінність мають джерела, яким аудиторія довіряє. Серед них він окремо назвав і Фокус, матеріалами якого, за його словами, регулярно користується у своїй аналітичній роботі.

Ус згадав, що ще до пандемії та повномасштабної війни Фокус публікував рейтинги найбагатших українців. Для нього як для експерта, який аналізує економіку та її ключових гравців, цінність таких матеріалів полягала не лише у прізвищах і оцінках статків, а й у детальній інформації про те, у яких сферах економіки працюють ці люди та які інтереси мають.

За його словами, саме такі матеріали допомагали краще розуміти, хто є основними дійовими особами української економіки та як вони впливають на процеси в країні.

Дякуємо, що ці 20 років ви з нами

Фокус змінювався разом із країною — від друкованого журналу до сучасного медіа, яке щодня працює з новинами, аналітикою, інтерв'ю та великими розборами. І весь цей шлях був би неможливим без наших читачів, героїв матеріалів, експертів і всіх, хто довіряє нам свої історії та думки.

Ми дякуємо кожному, хто читає Фокус, сперечається з нами, виправляє, підтримує і повертається. Попереду в нас ще багато роботи. Ми хочемо ставати швидшими, глибшими, точнішими й робити ще більше матеріалів, заради яких варто відкривати Фокус щодня.

20 років — це багато. Але для нас це точно не фінал.