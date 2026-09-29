Фокусу — 20 лет: как менялось издание и что нам пожелали военные, политики и эксперты

20 лет назад Фокус начинал как печатный журнал, а сегодня работает в реальности, где новости меняются каждый час, а журналистика стала частью информационного сопротивления. В день рождения издания военные, политики и эксперты говорят о доверии, профессиональной журналистике и роли СМИ, а Фокус вместе с читателями собирает средства для 95-й отдельной десантной бригады.

Двадцать лет назад, 29 сентября 2006 года, на прилавках украинских киосков появился первый номер журнала Фокус. С тех пор страна успела пережить политические кризисы, революции, пандемию, аннексию Крыма, начало войны на Донбассе и полномасштабное вторжение. Вместе с ней менялся и Фокус: от печатного общественно-политического еженедельника — до информационно-аналитического медиа, которое сегодня работает 24/7.

За эти годы мы писали о людях, которые меняли Украину, объясняли решения, определявшие ее будущее, говорили о победах и поражениях, о деньгах, политике, науке, культуре и войне. Когда-то история страны попадала на обложки Фокуса. Сегодня она разворачивается каждый час — в новостях, репортажах, интервью и аналитических материалах, которые редакция готовит даже во время воздушных тревог и обстрелов.

В свои двадцать лет Фокус уже не просто наблюдает за событиями со стороны. Во время большой войны журналистика также стала частью информационного сопротивления: проверять факты, говорить правду, давать слово военным и разъяснять то, что Россия пытается скрыть или исказить.

В этом году мы решили совместить празднование юбилея с конкретной помощью фронту. Совместно с батальоном беспилотных систем 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады Фокус собирает 400 тысяч гривен на квадроцикл, необходимый военным для работы на передовой.

Каждый взнос от 200 гривен будет участвовать в розыгрыше подарков.

20 лет — это повод не только оглянуться назад, но и услышать несколько слов от тех, кто сегодня определяет повестку дня страны. В день рождения Фокус получил поздравления от военных, политиков и экспертов.

Что пожелали Фокусу к 20-летию

Максим Жорин

Фото: Кирилл Чуботин

В эпоху постправды и текстов, созданных искусственным интеллектом, на первый план выходит журналист-автор. Именно это приятно видеть в Фокусе.

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин в своем поздравлении Фокусу подчеркнул, что в условиях "постправды" и распространения контента, созданного с помощью ИИ, особое значение приобретает именно авторская журналистика и глубокая проработка тем.

По его словам, читателям сегодня нужны не просто новости и не механическая подборка чужих мнений, а комплексные исследования конкретных тем.

"В ближайшие годы я ожидаю от СМИ не только соблюдения установленных стандартов качества, но и их существенного повышения. Нам нужны украинские тексты об украинской жизни, которые станут источником информации для иностранцев о том, что происходит в Украине", — отметил Жорин.

Роман Погорилый

Фото: Из открытых источников

Соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорилый отметил, что Фокус интересно и информативно освещает события в Украине и мире. Отдельно он упомянул и о сотрудничестве с редакцией.

С вами всегда интересно общаться и оставлять комментарии, ведь приятно, когда задают умные вопросы, которые хочется обсуждать.

Денис Ярославский

Фото: Из открытых источников

Желаю Фокусу и впредь оставаться профессиональным, объективным и заслуживающим доверия изданием.

Офицер штурмовых войск Денис Ярославский назвал 20-летие Фокуса не просто юбилеем, а свидетельством того, что издание выдержало испытание временем и сохранило доверие читателей. Он напомнил, что в 2006 году стартовала и Al Jazeera English, которая сегодня является одним из самых известных международных медиабрендов, поэтому два десятилетия для любого СМИ — это уже серьезная история.

По словам Ярославского, мы живем в чрезвычайно шумном информационном мире, где быть услышанным сложно, а заслужить доверие — еще сложнее. Сегодня информации много, но настоящую ценность представляют те СМИ, которым люди доверяют.

Даниил Гетманцев

Народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что 20 лет для украинских СМИ — это уже настоящая история, особенно если вспомнить, сколько за эти два десятилетия пережили Украина, украинское общество и вместе с ними украинская журналистика.

"С Фокусом мы знакомы давно. Неоднократно обсуждали сложные и зачастую неудобные темы: налоги, экономику, бюджет, социальную политику, решения властей. И я ценю то, что в этих беседах всегда есть место для прямых вопросов и откровенных ответов. Даже тогда, когда наши взгляды на определенные вещи могут не совпадать. Ведь сильное СМИ — это точно не то, которое должно со мной во всем соглашаться. Наоборот, журналист должен задавать неудобные вопросы, проверять, сомневаться, спорить и требовать аргументов. А задача политика заключается в том, чтобы иметь смелость отвечать на эти вопросы", — говорит Гетманцев.

Именно в этом и заключается признак качественной журналистики: не уклоняться от сложных тем, не заменять содержание громкими заголовками, а стараться докопаться до сути и предоставить читателю достаточно информации, чтобы он мог сам сделать выводы.

Он также подчеркнул, что сегодня это особенно важно. В условиях войны, огромного количества информации, манипуляций и эмоций ответственность СМИ перед своей аудиторией только возрастает. Доверие читателя, по его словам, становится едва ли не самым ценным активом, который невозможно завоевать раз и навсегда — его нужно подтверждать каждый день.

Желаю Фокусу и впредь сосредоточиваться на главном :) Не бояться сложных тем и неудобных вопросов, сохранять профессионализм, собственное лицо и, самое главное, доверие читателей. 20 лет — это уже солидный возраст, но точно не повод останавливаться. С юбилеем! И до следующих интервью.

Иван Ус

Поздравляю журнал Фокус с 20-летием. Это очень солидный, почтенный возраст для издания в Украине. И благодарю вас за то, что способствуете обеспечению информационной безопасности Украины.

Иван Ус, главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук, подчеркнул, что в современном мире информация стала одним из ключевых активов, а особую ценность представляют источники, которым доверяет аудитория. Среди них он отдельно упомянул и Фокус, материалами которого, по его словам, он регулярно пользуется в своей аналитической работе.

Ус вспомнил, что еще до пандемии и полномасштабной войны Фокус публиковал рейтинги самых богатых украинцев. Для него, как для эксперта, анализирующего экономику и ее ключевых игроков, ценность таких материалов заключалась не только в фамилиях и оценках состояний, но и в подробной информации о том, в каких сферах экономики работают эти люди и какие интересы у них есть.

По его словам, именно такие материалы помогали лучше понять, кто является основными действующими лицами украинской экономики и как они влияют на процессы в стране.

Спасибо, что все эти 20 лет вы с нами

Фокус менялся вместе со страной — от печатного журнала до современного медиа-ресурса, который ежедневно публикует новости, аналитику, интервью и подробные обзоры. И весь этот путь был бы невозможен без наших читателей, героев материалов, экспертов и всех, кто доверяет нам свои истории и мысли.

Мы благодарим каждого, кто читает Фокус, спорит с нами, исправляет, поддерживает и возвращается. Впереди у нас еще много работы. Мы хотим становиться быстрее, глубже, точнее и создавать еще больше материалов, ради которых стоит открывать Фокус каждый день.

20 лет — это много. Но для нас это точно не конец.