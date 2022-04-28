Екснардеп Олег Ляшко потрапив у ДТП у Києві (відео)

Винуватцем пригоди, за словами Ляшка, виявився автомобіль із кортежу співробітників СБУ, на яких екснардеп накинувся з образами та погрожував розправою.

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Колишній народний депутат і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко потрапив у ДТП у Києві. У його машину врізався броньований автомобіль із кортежу на військових номерах із маячками та документами СБУ. Про це екснардеп написав у своєму Facebook.

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"У Києві на перехресті вулиці Набережно-Рибальської й Електриків бики на двох броньованих авто грубо порушили правила дорожнього руху — поїхали на червоне світло з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого влаштували ДТП", — написав Ляшко.

За його словами, у його автомобілі перебувало чотири особи, двоє з яких постраждали. Самого екснардепа та його водія врятували подушки безпеки.

Також Ляшко повідомив, що в кортежі їхала ще одна машина — Mercedes-Benz G-Wagen, яка поїхала з місця події. На думку колишнього депутата, винуватцем ДТП є високопосадовець СБУ, який також утік із місця аварії, не дочекавшись поліції.

Зазначимо, що Ляшко, спілкуючись із учасником ДТП, весь час матюкався, погрожував розправою, ображав свого співрозмовника та бив ногою в автомобіль, тоді як чоловік спокійно чекав на приїзд поліції.

Що кажуть у СБУ

У Службі безпеки України відреагували на резонансний інцидент. Силовики пообіцяли провести внутрішнє розслідування, щоб оцінити дії свого співробітника.

"У разі доказу провини та при прийнятті відповідного судового рішення водій обов'язково понесе відповідальність, передбачену законом. Служба безпеки України проведе внутрішню перевірку дій свого співробітника щодо прийняття дисциплінарних рішень.

При цьому звертаємо особливу увагу на неприпустимість дій колишнього народного депутата, який намагався спровокувати військовослужбовців. Водночас, ми можемо погодитися з колишнім переговорником про те, що після 24 лютого країна справді змінилася. Тому не слід під час війни перетворювати дорожньо-транспортну пригоду на шоу", — йдеться в офіційній заяві відомства.

Раніше повідомлялося, що 27 квітня кортеж прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна в Єревані на перехресті вулиць Пароняна та Лео збив вагітну жінку. Потерпілу та її дитину врятувати не вдалося.