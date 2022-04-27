Кортеж прем'єра Вірменії Пашиняна на смерть збив вагітну жінку (відео)

Про аварію поліція повідомила через кілька годин, забувши згадати, що автомобіль, що був на службі, супроводжував кортеж. При цьому командир, що був за кермом авто, втік з місця ДТП.

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Увечері у вівторок, 26 квітня, кортеж прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна збив вагітну жінку — життя 28-річної жертви та її дитину врятувати не вдалося. Глава вірменського уряду поговорив із батьком загиблої по телефону та висловив співчуття. Про це у середу, 27 квітня, повідомляє "Радіо Азатутюн".

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За даними журналістів, інцидент стався вчора в Єревані на перехресті вулиць Пароняна та Лео, внаслідок чого загинула 28-річна Сона Мартіросян, яка була однією із засновників організації "Support Our Heroes" та керівницею програм інформаційного центру "Тевер", який будується в Нагірному Карабасі.

Майже добу після події заступник голови апарату прем'єр-міністра заявив, що під час ДТП за участю кортежу Пашинян знаходився в одному з авто — у момент наїзду автомобіль прем'єр-міністра знаходився приблизно за 100-150 метрів від місця події, і прем'єр не знав про те, що сталося.

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При цьому, за словами представника прем'єра, Пашинян помітив "жінку, що впала" і вказав викликати їй швидку допомогу, а після того, як дізнався, що наїзд здійснив "автомобіль супроводжуючого батальйону Дорожньої поліції", дав вказівки "міністру охорони здоров'я та правоохоронним органам".

За кілька годин після смертельної аварії поліцейські повідомили, що автомобіль Toyota Prado, який збив жінку, перебував на службі, не згадавши, що він супроводжував кортеж голови вірменського уряду. Потім Слідчий комітет Вірменії заявив, що командир офіцерської роти, яка супроводжувала кортеж, знаходився за кермом і після інциденту залишив місце ДТП, повернувшись туди лише через дві години. Його затримали за підозрою у залишенні місця аварії та порушенні вимог безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людини.

Нагадаємо, нещодавно семеро людей загинули і ще дев'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості внаслідок ДТП на трасі Кропивницький — Знам'янка поблизу села Лозова Волочиської тергромади.

Також ми писали про те, як кортеж харківського бізнесмена Олександра Ярославського збив людину на смерть.