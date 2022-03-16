Внаслідок ДТП у Хмельницькій області загинуло семеро людей, більшість – переселенці
Мікроавтобус, у якому загинули люди, їхав із Дніпра до Тернополя. Дев'ятеро людей із травмами госпіталізовані.
Семеро людей загинули та ще дев'ятеро отримали травми різного ступеня тяжкості внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на трасі Кропивницький – Знам'янка поблизу села Лозова Волочиської тергромади, повідомили у ГУ Нацполіції в Хмельницькій області.
ДТП трапилася 16 березня близько шостої години ранку.
За інформацією правоохоронців, автобус Setra, за кермом якого був 61-річний мешканець Донецької області, зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter. У салоні останнього перебували переселенці, які їхали з Дніпра в напрямку Тернополя.
Унаслідок зіткнення і водій, і шість переселенців загинули, ще дев'ять було госпіталізовано до лікарні у Волочиську.
Наразі встановлюються дані всіх загиблих і потерпілих. Також поки що не оприлюднено причини аварії.
"Ми ще раз просимо водіїв бути обережними та дотримуватися правил дорожнього руху. Адже дуже прикро, коли людям вдається втекти від війни, а гинуть вони в ДТП через елементарне недотримання правил дорожнього руху", — заявили в поліції.
Раніше ми писали про те, що перші біженці змогли залишити заблокований російськими військами Маріуполь, виїхавши звідти приватними автомобілями.