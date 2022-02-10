Загиблого в ДТП із кортежем Ярославського могли переїхати двічі, – ЗМІ (фото)

Журналіст Михайло Ткач стверджує, що вчора ввечері за кілька годин до смертельної аварії Ярославський перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Загиблого внаслідок аварії під Харковом за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського могли переїхати двічі. Про це розповіли співрозмовники видання "Українська правда" (УП) у силових структурах.

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Перша та друга машина з кортежу наїхала на чоловіка, відеокамери на трасі "Київ-Харків-Довжанський" зафіксували проїзд двох автомобілів "Mercedes Benz 63 AMG" з подібними номерами "АХ0018ХО" та "АХ0018МС" до та після аварії, повідомили джерела.

[ + – ] Кортеж Ярославського у центрі Харкова

Один із співрозмовників видання каже, що Ярославський був на місці події, але призначені правоохоронцями експертизи мають визначити, чи перебував він за кермом.

Чоловік, який вранці назвався учасником ДТП у районі Мартового та здався поліції, на момент аварії був зовсім в іншому місці, повідомив голова МВС Денис Монастирський.

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач із посиланням на джерело зазначив, що ввечері 9 лютого з Ярославським спілкувалися по телефону за кілька годин до ДТП і той був у нетверезому стані.

[ + – ] Brabus після ДТП під Харковом

Кримінальне провадження ведуть за двома статтями – порушення правил безпеки дорожнього руху та залишення у небезпеці, оскільки ніхто з учасників ДТП не намагався надати допомогу загиблому, пише УП.

Що відомо про авто із кортежу Ярославського?

Ткач написав, що неодноразово фіксував бізнесмена на різних заходах та в аеропорту за кермом.

"Нещодавно були повідомлення, що в Україну завезли один із найдорожчих "кубиків". За інформацією з наших джерел, саме для Ярославського. Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входить до найшвидших і найдорожчих позашляховиків на планеті. ціна — від 571 270 євро", — розповів він.

Зазначимо, що Ярославський після ДТП говорив журналістам, що у момент аварії спав удома. Про факт ДТП він дізнався із ЗМІ 10 лютого, стверджує бізнесмен. На запитання щодо належності номерних знаків "0018" Ярославський відповів, що не стежить за номерами.

У МВС заявили, що бізнесмена викликають на допит як можливого учасника ДТП на трасі "Чугуїв-Мартове". Водію автомобіля у разі доведення провини загрожує до 8 років позбавлення волі.

Пресслужба фінансово-промислової групи DCH, президентом якої є Ярославський, заявила, що за кермом автомобіля у момент ДТП зі смертельним наслідком перебував співробітник однієї із допоміжних служб групи.