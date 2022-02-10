Загиблого в ДТП із кортежем Ярославського могли переїхати двічі, – ЗМІ (фото)
Журналіст Михайло Ткач стверджує, що вчора ввечері за кілька годин до смертельної аварії Ярославський перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Загиблого внаслідок аварії під Харковом за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського могли переїхати двічі. Про це розповіли співрозмовники видання "Українська правда" (УП) у силових структурах.
Перша та друга машина з кортежу наїхала на чоловіка, відеокамери на трасі "Київ-Харків-Довжанський" зафіксували проїзд двох автомобілів "Mercedes Benz 63 AMG" з подібними номерами "АХ0018ХО" та "АХ0018МС" до та після аварії, повідомили джерела.
Один із співрозмовників видання каже, що Ярославський був на місці події, але призначені правоохоронцями експертизи мають визначити, чи перебував він за кермом.
Чоловік, який вранці назвався учасником ДТП у районі Мартового та здався поліції, на момент аварії був зовсім в іншому місці, повідомив голова МВС Денис Монастирський.
Журналіст "Української правди" Михайло Ткач із посиланням на джерело зазначив, що ввечері 9 лютого з Ярославським спілкувалися по телефону за кілька годин до ДТП і той був у нетверезому стані.
Кримінальне провадження ведуть за двома статтями – порушення правил безпеки дорожнього руху та залишення у небезпеці, оскільки ніхто з учасників ДТП не намагався надати допомогу загиблому, пише УП.
Що відомо про авто із кортежу Ярославського?
Ткач написав, що неодноразово фіксував бізнесмена на різних заходах та в аеропорту за кермом.
"Нещодавно були повідомлення, що в Україну завезли один із найдорожчих "кубиків". За інформацією з наших джерел, саме для Ярославського. Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входить до найшвидших і найдорожчих позашляховиків на планеті. ціна — від 571 270 євро", — розповів він.
Зазначимо, що Ярославський після ДТП говорив журналістам, що у момент аварії спав удома. Про факт ДТП він дізнався із ЗМІ 10 лютого, стверджує бізнесмен. На запитання щодо належності номерних знаків "0018" Ярославський відповів, що не стежить за номерами.
У МВС заявили, що бізнесмена викликають на допит як можливого учасника ДТП на трасі "Чугуїв-Мартове". Водію автомобіля у разі доведення провини загрожує до 8 років позбавлення волі.
Пресслужба фінансово-промислової групи DCH, президентом якої є Ярославський, заявила, що за кермом автомобіля у момент ДТП зі смертельним наслідком перебував співробітник однієї із допоміжних служб групи.