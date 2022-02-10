Смертельна ДТП під Харковом: поліція викликає на допит Олександра Ярославського (відео)

У соцмережах також опублікували відео з місця аварії. Очевидці бачили, як два "Гелендвагени" збили на смерть пішохода та зникли в невідомому напрямку.

Бізнесмена Олександра Ярославського викликають на допит за фактом смертельного ДТП під Харковом, унаслідок якого загинув пішохід. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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За даними відомства, Олександра Ярославського буде допитано як можливого учасника смертельної аварії на трасі "Чугуїв-Мартове", яка сталася ввечері 9 лютого.

У МВС також повідомили, що факт ДТП під Харковом, унаслідок якого загинув пішохід, розслідується одразу за двома статтями Кримінального кодексу:

ч.2 ст. 286 — "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, що керують транспортними засобами" ;

ч.3 ст. 135 — "Залишення в небезпеці".

Наразі, як розповідають у пресслужбі, слідчі встановлюють особи загиблого пішохода та водія автомобіля, якому в разі доведення провини загрожує до 8 років позбавлення волі.

Місцевий Telegram-канал "Харків Live" опублікував відео з місця смертельної ДТП на трасі "Чугуїв-Мартове". На кадрах можна побачити, як правоохоронці, які прибули, оглядають тіло чоловіка, якого на смерть збили під обласним центром.

Telegram-канал також оприлюднює повідомлення від підписників, які стали свідками смертельної аварії.

"Ми бачили як два "Гелендвагени" збили на смерть чоловіка та втекли, але, на жаль, номери машин ми не побачили. Тому хто збив — не знаємо. Встигли тільки зняти самого чоловіка. "Геліки" пролетіли повз, навіть ніхто не зупинився допомогти", — йдеться в публікації. .

Увага, жорстокі кадри! Відео не рекомендується до перегляду особам молодше 18 років, вагітним жінкам і людям зі слабкою психікою!

[ + – ] Відео з місця смертельної ДТП за участю кортежу Олександра Ярославського

Зазначимо, 10 лютого з'явилася інформація про смертельну ДТП під Харковом за участю кортежу Олександра Ярославського. Як стверджували журналісти, на місці аварії було знайдено номерні знаки "АХ0018", які належать до одного з автомобілів українського бізнесмена.

Через якийсь час Олександр Ярославський прокоментував ДТП під Харковом і повідомив, що спав удома в момент аварії. Українські ЗМІ повідомили, що вдень 10 лютого бізнесмен зі своїм тестем вилетів чартерним рейсом до Лондона.