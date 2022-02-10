Смертельное ДТП под Харьковом: полиция вызывает на допрос Александра Ярославского (видео)
В соцсетях также опубликовали видео с места аварии. Очевидцы видели, как два "Гелендвагена" сбили насмерть пешехода и скрылись в неизвестном направлении.
Бизнесмена Александра Ярославского вызывают на допрос по факту смертельного ДТП под Харьковом, в результате которого погиб пешеход. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
По данным ведомства, Александр Ярославский будет допрошен в качестве возможного участника смертельной аварии на трассе "Чугуев-Мартовое", которое произошло вечером 9 февраля.
В МВС также сообщили, что факт ДТП под Харьковом, в результате которого погиб пешеход, расследуется сразу по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч.2 ст. 286 — "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами";
- ч.3 ст. 135 — "Оставление в опасности".
В данный момент, как рассказывают в пресс-службе, следователи устанавливают личности погибшего пешехода и водителя автомобиля, которому, в случае доказания вины, грозит до 8 лет лишения свободы.
Местный Telegram-канал "Харьков Live" опубликовал видео с места смертельного ДТП на трассе "Чугуев-Мартовое". На кадрах можно увидеть, как прибывшие правоохранители осматривают тело мужчины, которого насмерть сбили под областным центром.
Telegram-канал также публикует сообщение от подписчиков, которые стали свидетелями смертельной аварии.
"Мы видели как два Гелендвагена сбили насмерть мужчину и скрылись, но к сожалению номера машин мы не увидели. Поэтому, кто сбил — не знаем. Успели только заснять самого мужчину. Гелики пролетели мимо, даже никто не остановился помочь", — говорится в публикации.
Внимание, жестокие кадры! Видео не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой!
Отметим, 10 февраля появилась информация о смертельном ДТП под Харьковом с участием кортежа Александра Ярославского. Как утверждали журналисты, на месте аварии были найдены номерные знаки "АХ0018", которые принадлежат одному из автомобилей украинского бизнесмена.
Через какое-то время Александр Ярославский прокомментировал ДТП под Харьковом и сообщил, что спал дома в момент аварии. Украинские СМИ сообщили, что днем 10 февраля бизнесмен со своим тестем вылетели на чартерном рейсе в Лондон.