Кортеж бізнесмена Ярославського збив насмерть пішохода під Харковом, — ЗМІ (фото)

На місці смертельної аварії, за даними журналістів, було знайдено номерні знаки "0018", що належать передній машині з кортежу бізнесмена.

На трасі "Чугуїв-Мартове" під Харковом насмерть збили чоловіка, а на місці ДТП знайшли номерні знаки, що належать автомобілю з кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. Про це пише видання "Українська правда", посилаючись на свої джерела.

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За даними інсайдера, вночі 10 лютого до поліції надійшло повідомлення про смертельну ДТП на трасі "Чугуїв-Мартове", унаслідок якого загинув чоловік. Джерело стверджує, що на місці аварії виявили номерні знаки "0018", що належать передній машині кортежу Олександра Ярославського.

Через якийсь час, як повідомляють інсайдери журналістів, до поліції зателефонував чоловік, який назвався учасником ДТП у районі Мартового, та пообіцяв з'явитися до районного відділку для надання свідчень. Співрозмовник у правоохоронних органах підтвердив, що станом на 12:00 "свідка" допитували. Інші інсайдери також повідомили, що бачили, як увечері 9 лютого кортеж Олександра Ярославського виїжджав із Харкова (бізнесмен проживає у Мартовому — ред.).

Пресслужба Нацполіції Харківської області підтвердила інформацію про смертельну ДТП біля обласного центру. За даними правоохоронців, тіло невідомого чоловіка з тілесними ушкодженнями знайшли на проїжджій частині.

Смертельна аварія, як зазначають у пресслужбі, трагедія сталася на 534 кілометрі траси "Київ-Харків-Должанський". Автомобіль, який рухався з Чугуєва до обласного центру, скоїв наїзд на пішохода. Особи загиблого, якому майже 50 років, та винуватця ДТП наразі встановлюються.

За фактом загибелі пішохода відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу — "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.

Фокус намагався зв'язатися з Олександром Ярославським для підтвердження чи спростування інформації про смертельну ДТП за участю автомобіля з його кортежу, проте на момент публікації цього тексту не отримав від нього відповіді. У разі зворотного зв'язку ми опублікуємо заяву бізнесмена окремим матеріалом.

[ + – ] Під Харковом автомобіль із кортежу Ярославського насмерть збив пішохода, — ЗМІ Фото: Нацполiцiя Украiни

За даними тематичного видання "ТопЖир", кортеж Олександра Ярославського складається з двох автомобілів Mercedes G-класу, які мають ексклюзивні номерні знаки "АХ0018".

[ + – ] Кортеж бізнесмена Олександра Ярославського з двох автомобілів Mercedes G-класу

Нагадаємо, видання "Українська правда" 1 лютого опублікувало нове розслідування, яке було присвячене ДТП під Києвом за участю нардепа Олександра Трухіна. У своєму матеріалі журналісти використали відео з нагрудної патрульної камери, який прибув на місце аварії одним із перших. На відеоролику можна було побачити, як "слуга народу" Олександр Трухін намагався "домовитися" з правоохоронцями та стверджував, що може "вирішити" скандал через главу МВС Дениса Монастирського.

Раніше Фокус збирав в одному матеріалі всі подробиці скандалу довкола ДТП під Києвом, у якому брав участь нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін.