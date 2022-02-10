Погибшего в ДТП с кортежем Ярославского могли переехать дважды, – СМИ (фото)

Журналист Михаил Ткач утверждает, что вчера вечером, за несколько часов до смертельной аварии, Ярославский находился в состоянии алкогольного опьянения.

Погибшего в результате аварии под Харьковом с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского могли переехать два раза. Об этом рассказали собеседники издания "Украинская правда" (УП) в силовых структурах.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Первая и вторая машина из кортежа наехала на мужчину, видеокамеры на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" зафиксировали проезд двух автомобилей "Mercedes Benz 63 AMG" с подобными номерами "АХ0018ХО" и "АХ0018МС" до и после аварии, сообщили источники.

[ + – ] Кортеж Ярославского в центре Харькова

Один из собеседников издания говорит, что Ярославский был на месте происшествия, но назначенные правоохранителями экспертизы должны определить, находился ли он за рулем.

Мужчина, который утром назвался участником ДТП в районе Мартового и сдался полиции, на момент аварии был совершенно в другом месте, сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач со ссылкой на источник указал, что вечером 9 февраля с Ярославским общались по телефону за несколько часов до ДТП и тот был в нетрезвом состоянии.

[ + – ] Brabus после ДТП под Харьковом

Уголовное производство ведут по двум статьям – нарушение правил безопасности дорожного движения и оставление в опасности, поскольку никто из участников ДТП не пытался оказать помощь погибшему, пишет УП.

Что известно об авто из кортежа Ярославского?

Ткач написал, что неоднократно фиксировал бизнесмена на разных мероприятиях и в аэропорту за рулем.

"Недавно были сообщения, что в Украину завезли один из самых дорогих "кубиков". По информации из наших источников, именно для Ярославского. Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входит в число самых быстрых и самых дорогих внедорожников на планете Тираж модели – 25 экземпляров, цена – от 571 270 евро", – рассказал он.

Отметим, что Ярославский после ДТП говорил журналистам, что в момент аварии спал дома. О факте ДТП он узнал из СМИ 10 февраля, утверждает бизнесмен. На вопрос о принадлежности номерных знаков "0018" Ярославский ответил, что не следит за номерами.

В МВД заявили, что бизнесмена вызывают на допрос как возможного участника ДТП на трассе "Чугуев-Мартовое". Водителю автомобиля в случае доказания вины грозит до 8 лет лишения свободы.

Пресс-служба финансово-промышленной группы DCH, президентом которой является Ярославский, заявила, что за рулем автомобиля в момент ДТП со смертельным исходом находился сотрудник одной из вспомогательных служб группы.