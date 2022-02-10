Погибшего в ДТП с кортежем Ярославского могли переехать дважды, – СМИ (фото)
Журналист Михаил Ткач утверждает, что вчера вечером, за несколько часов до смертельной аварии, Ярославский находился в состоянии алкогольного опьянения.
Погибшего в результате аварии под Харьковом с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского могли переехать два раза. Об этом рассказали собеседники издания "Украинская правда" (УП) в силовых структурах.
Первая и вторая машина из кортежа наехала на мужчину, видеокамеры на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" зафиксировали проезд двух автомобилей "Mercedes Benz 63 AMG" с подобными номерами "АХ0018ХО" и "АХ0018МС" до и после аварии, сообщили источники.
Один из собеседников издания говорит, что Ярославский был на месте происшествия, но назначенные правоохранителями экспертизы должны определить, находился ли он за рулем.
Мужчина, который утром назвался участником ДТП в районе Мартового и сдался полиции, на момент аварии был совершенно в другом месте, сообщил глава МВД Денис Монастырский.
Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач со ссылкой на источник указал, что вечером 9 февраля с Ярославским общались по телефону за несколько часов до ДТП и тот был в нетрезвом состоянии.
Уголовное производство ведут по двум статьям – нарушение правил безопасности дорожного движения и оставление в опасности, поскольку никто из участников ДТП не пытался оказать помощь погибшему, пишет УП.
Что известно об авто из кортежа Ярославского?
Ткач написал, что неоднократно фиксировал бизнесмена на разных мероприятиях и в аэропорту за рулем.
"Недавно были сообщения, что в Украину завезли один из самых дорогих "кубиков". По информации из наших источников, именно для Ярославского. Brabus 900 Rocket Edition G Wagon входит в число самых быстрых и самых дорогих внедорожников на планете Тираж модели – 25 экземпляров, цена – от 571 270 евро", – рассказал он.
Отметим, что Ярославский после ДТП говорил журналистам, что в момент аварии спал дома. О факте ДТП он узнал из СМИ 10 февраля, утверждает бизнесмен. На вопрос о принадлежности номерных знаков "0018" Ярославский ответил, что не следит за номерами.
В МВД заявили, что бизнесмена вызывают на допрос как возможного участника ДТП на трассе "Чугуев-Мартовое". Водителю автомобиля в случае доказания вины грозит до 8 лет лишения свободы.
Пресс-служба финансово-промышленной группы DCH, президентом которой является Ярославский, заявила, что за рулем автомобиля в момент ДТП со смертельным исходом находился сотрудник одной из вспомогательных служб группы.