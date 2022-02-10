ДТП с кортежем Ярославского: Монастырский заявил о попытке фальсификации дела

Глава МВД утверждает, что к ответственности будет притянут человек, сидевший за рулем. В то же время следователи подали подозрение

Министр внутренних дел Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина, объяснив свое решение попыткой фальсификировать дело о ДТП с кортежем Ярославского. Об этом чиновник написал у себя в Facebook.

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"Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина. Также будет расследована попытка фальсификации дела о ДТП с кортежем известного бизнесмена Александра Ярославского", — написал он.

По словам Монастырского, причиной такого решения стали действия следователей харьковской полиции.

"…Следователи харьковской полиции подали в прокуратуру подозрение за совершение резонансного ДТП, которое было составлено на лицо, пришедшее утром и заявившее, что именно оно находилось за рулем машины, на которой было совершено смертельное ДТП", — уточнил он.

Но при этом, рассказал Монастырский, удалось выяснить – в момент совершения аварии указанное лицо находилось в другом месте.

"Из-за попыток скрыть это преступление и попытку предоставить заведомо ложные показания, дело должно быть передано в Главное следственное управление Нацполиции для его полного и объективного расследования", — уточнил министр.

Напомним, вчера под Харьковом произошла смертельная авария, в результате которой погиб мужчина. Спустя время в сети появились слухи, что в ДТП участвовал один из автомобилей кортежа, который принадлежит бизнесмену Александру Ярославскому.

На следующий день бизнесмен и сам прокомментировал смертельное ДТП под Харьковом и заявил, что в момент аварии он спал дома. По данным украинских СМИ, Александр Ярославский в этот же день чартерным рейсом вылетел из Украины в Лондон.

По факту смертельного ДТП под Харьковом, в котором погиб пешеход, полиция вызывает на допрос бизнесмена. Один из харьковских Telegram-каналов опубликовал видео с места аварии и процитировал очевидцев, которые видели, как два "Гелендвагена" сбили насмерть пешехода и скрылись в неизвестном направлении.