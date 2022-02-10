ДТП з кортежем Ярославського: Монастирський заявив про спробу фальсифікації справи

Голова МВС стверджує, що до відповідальності притягатимуть людину, яка сиділа за кермом.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна, пояснивши своє рішення спробою фальшувати справу про ДТП з кортежем Ярославського. Про це чиновник написав у себе у Facebook.

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"Щойно ухвалив рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна. Також буде розслідувана спроба фальсифікації справи про ДТП із кортежем відомого бізнесмена Олександра Ярославського", — написав він.

За словами Монастирського, причиною цього рішення стали дії слідчих харківської поліції.

"…Слідчі харківської поліції подали до прокуратури підозру за скоєння резонансної ДТП, яка була складена на особу, яка прийшла вранці і заявила, що саме вона перебувала за кермом машини, на якій було скоєно смертельну ДТП", — уточнив він.

Але при цьому, розповів Монастирський, вдалося з'ясувати – у момент аварії вказана особа була в іншому місці.

"Через спроби приховати цей злочин і спробу надати свідомо неправдиві свідчення, справа має бути передана до Головного слідчого управління Нацполіції для її повного та об'єктивного розслідування", — уточнив міністр.

Нагадаємо, вчора під Харковом сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинув чоловік. Згодом у мережі з'явилися чутки, що в ДТП брав участь один з автомобілів кортежу, який належить бізнесменові Олександру Ярославському.

Наступного дня бізнесмен і сам прокоментував смертельну ДТП під Харковом та заявив, що в момент аварії він спав удома. За даними українських ЗМІ, Олександр Ярославський цього ж дня чартерним рейсом вилетів із України до Лондона.

За фактом смертельної ДТП під Харковом, у якій загинув пішохід, поліція викликає на допит бізнесмена. Один з харківських Telegram-каналів опублікував відео з місця аварії та процитував очевидців, які бачили, як два "Гелендвагени" збили на смерть пішохода і втекли в невідомому напрямку.