У Ярославского рассказали, кто находился за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП

Финансово-промышленная группа DCH, которой владеет бизнесмен, подтвердила, что 10 февраля Александр Ярославский вылетел из Украины.

За рулем автомобиля, который принадлежит бизнесмену Александру Ярославскому, в момент смертельного ДТП под Харьковом находился сотрудник одной из вспомогательных служб DCH. Об этом сообщает пресс-служба финансово-промышленной группы, президентом которой является предприниматель.

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По данным DCH, водитель, находясь за рулем автомобиля с номерными знаками "АХ0018", направлялся в Харьков для парковки служебного транспорта.

"Он (водитель DCH — ред.) в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого в ходе движения не распознал. Утром был обнаружен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились прочие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники уведомили полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса", — говорится в сообщении.

В данный момент водитель, который находился за рулем автомобиля, дает показания следователям и ожидает оглашения ему меры пресечения.

В пресс-службе финансово-промышленной группы также подтвердили информацию о том, что бизнесмен Ярославский 10 февраля вылетел в Лондон. По данным DCH, в столице Великобритании у него запланирована встреча с семьей.

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Ранее сообщалось, что вечером 9 февраля под Харьковом произошло смертельное ДТП, в котором погиб пешеход. СМИ утверждали, что в аварии участвовал один из автомобилей кортежа, который принадлежит бизнесмену Александру Ярославскому.

Днем 10 февраля бизнесмен прокомментировал смертельное ДТП под Харьковом и заявил, что в момент аварии он спал дома. По данным украинских СМИ, Александр Ярославский в этот же день чартерным рейсом вылетел из Украины в Лондон.

По факту смертельного ДТП под Харьковом, в котором погиб пешеход, полиция вызывает на допрос бизнесмена. Один из харьковских Telegram-каналов опубликовал видео с места аварии и процитировал очевидцев, которые видели, как два "Гелендвагена" сбили насмерть пешехода и скрылись в неизвестном направлении.