У Ярославського розповіли, хто перебував за кермом автомобіля в момент смертельної ДТП

Фінансово-промислова група DCH, якою володіє бізнесмен, підтвердила, що 10 лютого Олександр Ярославський вилетів із України.

За кермом автомобіля, що належить бізнесмену Олександру Ярославському, у момент смертельної ДТП під Харковом перебував співробітник однієї з допоміжних служб DCH. Про це повідомляє пресслужба фінансово-промислової групи, президентом якої є підприємець.

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За даними DCH, водій, перебуваючи за кермом автомобіля з номерними знаками "АХ0018", прямував до Харкова для паркування службового транспорту.

"Він (водій DCH — ред.) в умовах обмеженої видимості вчинив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Уранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліції, і водій одразу прибув у відділення для допиту", — йдеться в повідомленні.

Наразі водій, який перебував за кермом автомобіля, дає свідчення слідчим і очікує оголошення йому запобіжного заходу.

У пресслужбі фінансово-промислової групи також підтвердили інформацію про те, що бізнесмен Ярославський 10 лютого вилетів до Лондона. За даними DCH, у столиці Великобританії в нього запланована зустріч із сім'єю.

[ + – ] У DCH підтвердили, що бізнесмен Ярославський покинув Україну

Раніше повідомлялося, що ввечері 9 лютого під Харковом сталася смертельна ДТП, у якій загинув пішохід. ЗМІ стверджували, що в аварії взяв участь один із автомобілів кортежу, який належить бізнесмену Олександру Ярославському.

Удень 10 лютого бізнесмен прокоментував смертельну ДТП під Харковом і заявив, що в момент аварії він спав удома. За даними українських ЗМІ, Олександр Ярославський цього ж дня чартерним рейсом вилетів із України до Лондона.

За фактом смертельної ДТП під Харковом, у якій загинув пішохід, поліція викликає на допит бізнесмена. Один із харківських Telegram-каналів опублікував відео з місця аварії та процитував очевидців, які бачили, як два "Гелендвагени" збили на смерть пішохода та втекли в невідомому напрямку.