Китаянку звинуватили в лицемірстві через відмову від компенсації за потрощений Rolls-Royce

Китаянка Чжу відмовилася вимагати компенсацію з водія вантажівки, який побив її рожевий Rolls-Royce вартістю понад 800 000 доларів. У соцмережах її запідозрили в інсценуванні ДТП заради популярності.

В місті Гуанчжоу на півдні Китаю власниця рожевого Rolls-Royce на прізвище Чжу відмовилася вимагати компенсацію з водія вантажівки, який днями в'їхав у її автівку. Китаянка пояснила, що водій переживає складні часи та тяжко працює, і вона хоче зробити добрий вчинок для нього. Проте не всі в соцмережах повірили у її щирість: деякі запідозрили, що Чжу інсценувала ДТП для привернення уваги, пише My News.

Чжу опублікувала в соцмережі селфі на тлі свого рожевого Rolls-Royce вартістю понад 830 000 доларів. Капот автівки був потрощений вантажним автомобілем, який зробив різкий поворот і спричинив ДТП. Китаянка підписала фото: "Оскільки я не можу це змінити, я погоджуся".

Поліція встановила провину водія вантажівки. Чоловік Чжу повідомив, що вартість ремонту ще не визначено, проте 1 мільйону юанів страховки, яку має водій вантажівки на прізвище Лі, точно буде недостатньо, пишуть журналісти.

Сама Чжу опублікувала 7 листопада нове відео в місцевій соцмережі Douyin, в якому заявила, що не вимагатиме жодної компенсації від винуватця ДТП й сама покриє витрати на ремонт.

"Після розмови з Лі я зрозуміла, що він переживає важкі часи та працює багато годин, щоб прожити", — пояснила дівчина.

Вона сказала, що зустріч із Лі була для неї "благословенням", і що до тих, хто робить добро, воно повертається. Водій відповів Чжу подякою та побажав їй успіхів у бізнесі.

Повідомляється, що після інциденту кількість підписників дівчини різко зросла до 1,4 мільйона, багато користувачів мережі захоплювалися її щедрістю.

"У Чжу є і багатство, і чеснота; великі пальці вгору для неї!" — писав один із коментаторів.

Проте інші стали звинувачувати Чжу в інсценуванні аварії для привернення уваги та запідозрили, що водія вона найняла спеціально.

10 листопада Чжу опублікувала відповідь на звинувачення.

"В машині було троє дітей. Як мати, я б ніколи не поставила під загрозу життя своїх дітей заради жарту. Я вітаю будь-які відповідні органи з метою розслідування правдивості моїх заяв", — сказала вона.

Вона додала, що співпрацюватиме з офіційними ЗМІ, щоб розкрити всі подробиці скандальної ДТП, зазначають китайські журналісти.

"Слава приносить увагу. Звинувачення в Інтернеті можуть завдати шкоди і Чжу, і Лі, а також можуть посилити емоційну напругу в родині Лі", — написав один із користувачів під відео Чжу.

Нагадаємо, 12 листопада ЗМІ повідомляли, що засмучений розлученням чоловік врізався в натовп на позашляховику на півдні Китаю. Загинули 35 людей, десятки зазнали травм.

Українська співачка SKYLERR 7 листопада повідомляла, що вночі потрапила в ДТП у Києві. Через інцидент вона спізнилася на потяг, яким мала їхати на концерт.