Китаянку обвинили в лицемерии из-за отказа от компенсации за разбитый Rolls-Royce

Китаянка Чжу отказалась требовать компенсацию с водителя грузовика, который побил ее розовый Rolls-Royce стоимостью более 800 000 долларов. В соцсетях ее заподозрили в инсценировке ДТП ради популярности.

В городе Гуанчжоу на юге Китая владелица розового Rolls-Royce по фамилии Чжу отказалась требовать компенсацию с водителя грузовика, который на днях въехал в ее машину. Китаянка объяснила, что водитель переживает сложные времена и тяжело работает, и она хочет сделать добрый поступок для него. Однако не все в соцсетях поверили в ее искренность: некоторые заподозрили, что Чжу инсценировала ДТП для привлечения внимания, пишет My News.

Чжу опубликовала в соцсети селфи на фоне своего розового Rolls-Royce стоимостью более 830 000 долларов. Капот машины был разбит грузовым автомобилем, который сделал резкий поворот и вызвал ДТП. Китаянка подписала фото: "Поскольку я не могу это изменить, я соглашусь".

Полиция установила вину водителя грузовика. Муж Чжу сообщил, что стоимость ремонта еще не определена, однако 1 миллиона юаней страховки, которую имеет водитель грузовика по фамилии Ли, точно будет недостаточно, пишут журналисты.

Сама Чжу опубликовала 7 ноября новое видео в местной соцсети Douyin, в котором заявила, что не будет требовать никакой компенсации от виновника ДТП и сама покроет расходы на ремонт.

"После разговора с Ли я поняла, что он переживает тяжелые времена и работает много часов, чтобы прожить", — пояснила девушка.

Она сказала, что встреча с Ли была для неё "благословением", и что к тем, кто делает добро, оно возвращается. Водитель ответил Чжу благодарностью и пожелал ей успехов в бизнесе.

Сообщается, что после инцидента количество подписчиков девушки резко возросло до 1,4 миллиона, многие пользователи сети восхищались ее щедростью.

"У Чжу есть и богатство, и добродетель; большие пальцы вверх для нее!" — писал один из комментаторов.

Однако другие стали обвинять Чжу в инсценировке аварии для привлечения внимания и заподозрили, что водителя она наняла специально.

10 ноября Чжу опубликовала ответ на обвинения.

"В машине было трое детей. Как мать, я бы никогда не поставила под угрозу жизнь своих детей ради шутки. Я приветствую любые соответствующие органы с целью расследования правдивости моих заявлений", — сказала она.

Она добавила, что будет сотрудничать с официальными СМИ, чтобы раскрыть все подробности скандального ДТП, отмечают китайские журналисты.

"Слава приносит внимание. Обвинения в Интернете могут нанести вред и Чжу, и Ли, а также могут усилить эмоциональное напряжение в семье Ли", — написал один из пользователей под видео Чжу.

Напомним, 12 ноября СМИ сообщали, что расстроенный разводом мужчина врезался в толпу на внедорожнике на юге Китая. Погибли 35 человек, десятки получили травмы.

Украинская певица SKYLERR 7 ноября сообщала, что ночью попала в ДТП в Киеве. Из-за инцидента она опоздала на поезд, которым должна была ехать на концерт.