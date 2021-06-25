"Зеленая власть хочет забрать последнюю рубашку": Олег Ляшко разделся в прямом эфире (видео)

Экс-нардеп во время шоу Юрия Луценко заявил, что "представители власти никак не могут наесться налогами" и предложил украинцам "скинуться им одеждой, чтобы те подавились вонючими носками и трусами".

Экс-нардеп и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко обнажился по торс в прямом эфире шоу бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко на "5 канале". Произошло это в ходе обсуждения повышения налогов в стране.

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Так, Ляшко принес в студию пакет, с которого начал вытаскивать нижнее белье, футболки и другую одежду.

"Им мало, они не могут никак наестся нашими налогами. Они хотят поднимать налоги. Давайте каждый, кто нас смотрит, снимет с себя по рубашке, по футболке, по трусах, по носках, отправьте им, пусть они подавятся", — заявил Ляшко.

[ + – ] Олег Ляшко разделся в прямом эфире Фото: скриншот

Ведущий шоу, Луценко, предложил назвать эту акцию "Последняя рубашка для зеленой власти". Ляшко согласился с таким названием, отметив, что "власть забирает работу и зарплату, потому правильно будет, если все украинцы скинутся им, чтобы те подавились вонючими носками и трусами".

Луценко в ответ на это предложил экс-нардепу "начать с себя", после чего лидер "Радикальной партии" снял верхнюю одежду.

[ + – ] Олег Ляшко разделся в прямом эфире Фото: скриншот

"У меня не последняя рубашка, но я готов. Я сниму и отдам. Но если начинаем с меня, то и вы должны снимать", — отметил Ляшко улыбаясь и предложил другим находившимся в студии последовать его примеру.

Луценко заявил, что готов снять себя пиджак, а другой гость программы отказался раздеваться, заявив, что "к его одежде прикреплен микрофон-петличка".

После этого ведущий предложил закончить "это шоу".

[ + – ] Олег Ляшко разделся по пояс в прямом эфире

Напомним, в апреле в эфире этого же шоу Ляшко, Луценко и нардеп от ЕС Алексей Гончаренко виртуально "раздели" до нижнего белья Владимира Зеленского. С изображения президента исчезала часть одежды после каждого отрицательного ответа на вопрос о выполненном предвыборном обещании.

А недавно в прямом эфире другого телеканала экс-нардеп Михаил Добкин в ходе словесной перепалки заставил снять часть одежды нардепа от "Голоса" Юлию Клименко из-за того, что она была облачена в "цвета Партии регионов".