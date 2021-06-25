"Зелена влада хоче забрати останню сорочку": Олег Ляшко роздягнувся в прямому ефірі (відео)

Екснардеп під час шоу Юрія Луценка заявив, що "представники влади ніяк не можуть наїстися податками" і запропонував українцям "скинутися їм одягом, щоб ті подавилися смердючими шкарпетками і трусами".

Екснардеп і лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко оголився до торсу в прямому ефірі шоу колишнього генпрокурора України Юрія Луценка на "5 каналі". Сталося це в ході обговорення підвищення податків у країні.

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Так, Ляшко приніс у студію пакет, з якого почав витягати спідню білизну, футболки та інший одяг.

"Їм мало, вони не можуть ніяк наїстися нашими податками. Вони хочуть піднімати податки. Давайте кожен, хто нас дивиться, зніме із себе по сорочці, по футболці, по трусах, по шкарпетці, відправте їм, нехай вони подавляться", — заявив Ляшко .

[ + – ] Олег Ляшко роздягнувся в прямому ефірі Фото: скриншот

Ведучий шоу, Луценко, запропонував назвати цю акцію "Остання сорочка для зеленої влади". Ляшко погодився з такою назвою, зазначивши, що "влада забирає роботу і зарплату, тому правильно буде, якщо всі українці скинуться їм, щоб ті подавилися смердючими шкарпетками і трусами".

Луценко у відповідь на це запропонував екснардепу "почати із себе", після чого лідер "Радикальної партії" зняв верхній одяг.

[ + – ] Олег Ляшко роздягнувся в прямому ефірі Фото: скриншот

"У мене не остання сорочка, але я готовий. Я зніму і віддам. Але якщо починаємо з мене, то і ви повинні знімати", — зазначив Ляшко, посміхаючись, і запропонував іншим у студії наслідувати його приклад.

Луценко заявив, що готовий зняти із себе піджак, а інший гість програми відмовився роздягатися, заявивши, що "до його одягу прикріплений мікрофон-петличка".

Після цього ведучий запропонував закінчити "це шоу".

[ + – ] Олег Ляшко роздягнувся до пояса в прямому ефірі

Нагадаємо, у квітні в ефірі цього ж шоу Ляшко, Луценко і нардеп від ЄС Олексій Гончаренко віртуально "роздягли" до спідньої білизни Володимира Зеленського. Із зображення президента зникала частина одягу після кожної негативної відповіді на запитання про виконану передвиборчу обіцянку.

А нещодавно в прямому ефірі іншого телеканалу екснардеп Михайло Добкін у ході словесної перепалки змусив зняти частину одягу нардепку від "Голосу" Юлію Клименко через те, що вона була одягнена в "кольори Партії регіонів".