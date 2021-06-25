"Це кольори Партії регіонів": Добкін у прямому ефірі змусив роздягнутися нардепку Клименко (відео)
Суперечка між політиками виникла під час обговорення Януковича. Добкін пожартував, що "дар роздягати жінок" йому дістався від батьків.
Народна депутатка від "Голосу" Юлія Клименко в ході суперечки з парламентарієм минулих скликань ВРУ Михайлом Добкіним вирішила зняти частину свого одягу, щоб не бути в "біло-блакитних" кольорах, які були характерними для "Партії регіонів". Сталося це в прямому ефірі телеканалу "Україна 24".
Перепалка між Добкіним і Клименко виникла під час обговорення президента-втікача Віктора Януковича і його політсили. Нардепка заявила, що "Янукович обдурив усю країну".
У відповідь на ці слова Добкін підкреслив, що президент-утікач, судячи з усього, "надурив і її, раз та одягнена в біло-блакитне".
"Дивіться, заради Вас я знімаю. Я відмовляюся носити біло-блакитне. Я буду в синьому", — підкреслила Клименко і демонстративно зняла білий блейзер.
Коментуючи цей інцидент, ведуча передачі Наталя Влащенко з посмішкою зазначила, що "Добкін змушує жінок роздягатися".
А сам екснардеп віджартувався, що "він не винен у події, йому цей дар дістався від батьків".
Після цього шоу продовжилося у звичному форматі.
Примітно, що сам Добкін під час цього прямого ефіру був одягнений у синій піджак і світлу сорочку. Також варто зазначити, що саме як кандидата від "Партії регіонів" у 2006 році його обрали мером Харкова, а у 2010 році — парламентарієм. Янукович призначив Добкіна головою Харківської обладміністрації (на цій посаді він був з 2010 по 2014 рік).
Нагадаємо, на початку червня Добкін посварився в прямому ефірі з нардепом від ЄС Володимиром Арʼєвим, заявивши, що в того з рота "ллється словесний понос". У відповідь на це парламентарій сказав, що в ексмера Харкова "досі нудне обличчя".
У лютому Добкін у прямому ефірі посварився з іншим екснардепом Бориславом Березою. Тоді конфлікт почався на фоні обговорення теми сексизму.