"Досі обличчя нудне": нардеп від ЄС Ар'єв посварився з Добкіним у прямому ефірі (відео)

Після обміну звинуваченнями парламентарій заявив, що ведучий допускає "печерне хамство від пітекантропа" і покинув студію.

Чинний народний депутат фракції "Європейська солідарність" Володимир Ар'єв у прямому ефірі телеканалу "Україна 24" влаштував словесну перепалку з парламентарієм минулих скликань ВРУ і колишнім головою Харківської ОДА Михайлом Добкіним.

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Почався конфлікт з того, що Ар'єв заявив, що у Добкіна "незважаючи на те, що пройшло багато років, досі нудне обличчя". Також чинний парламентарій нагадав, що ексглава ХОДА на початку 2014 року з'являвся на публіці у футболці з написом "Беркут".

"Ви ходили по антимайданах, ви привели в Україну російську армію. І, вибачте, будь ласка, точно не вам говорити сьогодні тим, хто захистив Україну спочатку голими руками, дипломатією, а потім відновивши армію", — зазначив Ар'єв.

Нардеп від ЄС заявив, що паралельно з цим Добкін лише "намагався заважати, поширювати фейки і наклеп".

У відповідь на це колишній парламентарій сказав, що проблема п'ятого президента України Петра Порошенка у тому, що "той настільки жлоб, що себе такими ж людьми оточує".

"Я не хочу давати оцінку всьому цьому словесному поносу, який з рота Ар'єва вискочив", — заявив Добкін.

На цій фразі Ар'єв його перебив, зазначивши, що "він цього суб'єкта жодним чином не ображав".

"А це просто хамство йде, печерне хамство російське", — сказав парламентарій від ЄС.

Добкін обурився, що він мовчав "поки ця субстанція щось говорила" і підкреслив, що хотів би, щоб його теж не перебивали.

"Хам, чистий хам", — заявив Ар'єв.

На це Добкін відповів наступне:

"Чистий, тому що миюся. Вам теж не завадило б... Тисну руку, обіймаю. Ідіть їжте ваші цукерки солодкі. І чим більше ви їх з'їсте, тим більше зайнятий ваш рот. Чим більше він буде зайнятий, тим менше дурниць ви будете говорити і розумніше будете виглядати", — сказав ексглава ХОДА.

Після цих слів Ар'єв встав зі свого місця і, йдучи зі студії, заявив ведучому, що той "допускає елементарне печерне хамство від пітекантропа".

Нардеп від ЄС остаточно пішов з ефіру, а шоу продовжилося у попередньому режимі.

[ + – ] Перепарлка між Ар'євим та Добкіним почалася з 1:57:55

Нагадаємо, раніше в прямому ефірі Добкін посварився з іншим екснардепом Бориславом Березою. Тоді конфлікт почався на тлі обговорення теми сексизму.

У травні екснардеп Олег Барна побився у прямому ефірі шоу "Політика без правил" з Дмитром Соломчуком, парламентарієм від "Слуги народу".

А в квітні народний депутат від ОПЗЖ Олександр Качний втік з прямого ефіру після питання про винуватця війни на Донбасі.