"До сих пор лицо скучное": нардеп от ЕС Арьев поругался с Добкиным в прямом эфире (видео)

После обмена обвинениями парламентарий заявил, что ведущий допускает "пещерное хамство от питекантропа" и покинул студию.

Действующий народный депутат фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев в прямом эфире телеканала "Украина 24" устроил словесную перепалку с парламентарием прошлых созывов ВРУ и бывшим главой Харьковской ОГА Михаилом Добкиным.

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Начался конфликт с того, что Арьев заявил, что у Добкина "несмотря на то, что прошло много лет, до сих пор скучное лицо". Также действующий парламентарий напомнил, что экс-глава ХОГА в начале 2014 года появлялся на публике в футболке с надписью "Беркут".

"Вы ходили по антимайданам, вы привели в Украину российскую армию. И, извините, пожалуйста, точно не вам говорить сегодня тем, кто защитил Украину сначала голыми руками, дипломатией, а затем восстановив армию", — отметил Арьев.

Нардеп от ЕС заявил, что параллельно с этим Добкин лишь "пытался мешать, распространять фейки и клевету".

В ответ на это бывший парламентарий сказал, что проблема пятого президента Украины Петра Порошенко в том, что "тот настолько жлоб, что себя такими же людьми окружает".

"Я не хочу давать оценку всему этому словесному поносу, который изо рта Арьева выскочил", — заявил Добкин.

На этой фразе Арьев его перебил, отметив, что "он этого субъекта никоим образом не оскорблял".

"А это просто хамство идет, пещерное хамство российское", — сказал парламентарий от ЕС.

Добкин возмутился, что он молчал "пока эта субстанция что-то говорила" и подчеркнул, что хотел бы, чтобы его также не перебивали.

"Хам, чистый хам", — заявил Арьев.

На это Добкин ответил следующее:

"Чистый, потому что моюсь. Вам тоже не мешало бы… Жму руку, обнимаю. Идите кушайте ваши конфеты сладкие. И чем больше вы их съедите, тем больше занят ваш рот. Чем больше он будет занят, тем меньше глупостей вы будете говорить и умнее будете выглядеть", — сказал экс-глава ХОГА.

После этих слов Арьев встал со своего места и, уходя из студии, заявил ведущему, что тот "допускает элементарное пещерное хамство от питекантропа".

Нардеп от ЕС окончательно удалился с эфира, а шоу продолжилось в прежнем режиме.

[ + – ] Перепарлка между Арьевым и Добкиным началась с 1:57:55

Напомним, ранее в прямом эфире Добкин повздорил с другим экс-нардепом Бориславом Березой. Тогда конфликт начался на фоне обсуждения темы сексизма.

В мае экс-нардеп Олег Барна подрался в прямом эфире шоу "Политика без правил" с Дмитрием Соломчуком, парламентарием от "Слуги народа".

А в апреле народный депутат от ОПЗЖ Александр Качный убежал с прямого эфира после вопроса о виновнике войны на Донбассе.