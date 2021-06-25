"Это цвета Партии регионов": Добкин в прямом эфире заставил раздеться нардепку Клименко (видео)
Спор между политиками возник во время обсуждения Януковича. Добкин пошутил, что "дар раздевать женщин" ему достался от родителей.
Народная депутатка от "Голоса" Юлия Клименко в ходе спора с парламентарием прошлых созывов ВРУ Михаилом Добкиным решила снять часть своей одежды, чтобы не находиться в "бело-голубых" цветах, которые были характерными для "Партии регионов". Произошло это в прямом эфире телеканала "Украина 24".
Перепалка между Добкиным и Клименко возникла во время обсуждения беглого президента Виктора Януковича и его политсилы. Нардепка заявила, что "Янукович обманул всю страну".
В ответ на эти слова Добкин подчеркнул, что беглый президент, судя по всему, "надурил и ее, раз та одета в бело-голубое".
"Смотрите, ради Вас я снимаю. Я отказываюсь носить бело-голубое. Я буду в синем", — подчеркнула Клименко и демонстративно сняла белый блейзер.
Комментируя этот инцидент ведущая передачи Наталья Влащенко с улыбкой отметила, что "Добкин заставляет женщин раздеваться".
А сам экс-нардеп отшутился, что "он не виноват в произошедшим, ему этот дар достался от родителей".
После этого шоу продолжилось в привычном формате.
Примечательно, что сам Добкин во время этого прямого эфира был одет в синий пиджак и светлую рубашку. Также стоит отметить, что именно как кандидата от "Партии регионов" в 2006 году его избрали мэром Харькова, а в 2010 году — парламентарием. Янукович же назначил Добкина главой Харьковской обладминистрации (на этой должности он был с 2010 по 2014 год).
Напомним, в начале июня Добкин поссорился в прямом эфире с нардепом от ЕС Владимиром Арьевым, заявив, что у того изо рта "льется словесный понос". В ответ на это парламентарий сказал, что у экс-мэра Харькова "до сих пор скучное лицо".
В феврале Добкин в прямом эфире повздорил с другим экс-нардепом Бориславом Березой. Тогда конфликт начался на фоне обсуждения темы сексизма.