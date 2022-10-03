Екснардеп Олег Ляшко вступив до лав ЗСУ (відео)

Політик опублікував кадри, на яких він зі зброєю в руках складає присягу в присутності товаришів по службі.

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Колишній народний депутат, лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко склав присягу на вступ до лав Збройних сил України. Відповідні кадри з'явилися у його Facebook у понеділок, 3 жовтня.

Політик поділився відео, на якому показано, як він складає присягу, вступаючи до лав ЗСУ. Служитиме колишній народний депутат у званні солдата.

"Я, Ляшко Олег Валерійович, вступаю на військову службу й урочисто присягаю українському народу завжди бути йому вірним, обороняти Україну... Присягаю ніколи не зрадити український народ", — зачитав політик текст присяги і залишив під ним свій підпис.

Нагадаємо, у квітні колишній парламентарій повідомив, що став жертвою ДТП у Києві. За словами Ляшка, в його автомобіль врізалася броньована машина з кортежу на військових номерах із маячками та документами Служби безпеки України. Політик на камеру ображав інших учасників аварії та бив ногою їхній автомобіль. Зі свого боку, силовики пообіцяли провести внутрішнє розслідування, щоб дати оцінку діям свого співробітника.

Також ми писали про те, як минулого року Ляшко на знак протесту проти податкової політики чинної влади роздягся в ефірі одного з телеканалів.