Стал командиром батальона: экс-нардеп Олег Ляшко получил новую должность не по званию, — офицер

Командиром батальона может стать кто-то в звании не ниже подполковника, а Ляшко только лейтенант. Документ о повышении экс-нардепа подписали 11 октября.

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Бывший депутат Верховной Рады Украины от "Радикальной партии" Олег Ляшко стал командиром батальона. Об этом рассказал командир подразделения разведки Вооруженных сил Украины Денис Ярославский в заметке на своей странице Facebook.

В заметке он выразил обеспокоенность относительно того, что сейчас происходит в украинской армии. Ярославский отметил, что Ляшко получил должность командира батальона беспилотных систем одной из механизированных бригад, хотя является только лейтенантом. А такие должности занимают военные в звании подполковника.

"Как вам такое продвижение по службе: лейтенант Ляшко О. В., нужно отдать ему должное, иногда приезжал на КСП и тусовался для отчетности, назначен командиром батальона в одну из бригад", — написал Ярославский и опубликовал соответствующий документ с приказом о назначении.

Сообщение Дениса Ярославского Фото: Скриншот

В частности, в документе отмечается, что он был выдан 11 октября 2024 года. Подписал его командир армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

Приказ о назначении Ляшко Фото: Скриншот

Сам Олег Ляшко назначение не комментировал. В апреле 2023 года он опубликовал фото в военной форме и написал, что сам мобилизовался.

"Я не ждал повесток. Сам в апреле пошел в военкомат и попросил мобилизовать меня в ВСУ. Скоро полгода, как я служу. И ни секунды не пожалел о своем решении. Рядом со мной — лучшие мужчины и женщины Украины. Мы защищаем свои семьи, свою землю, свою Украину", — рассказывал экс-нардеп. Впоследствии он периодически публиковал фото с военными и рассказывал, что привез помощь от волонтеров.

Олег Ляшко с военными Фото: liashko\Instagram

Назначение Ляшко прокомментировали в ряде военных Telegram-каналов. Также сообщение опубликовал Лейтенант Вооруженных Сил Украины с псевдонимом "Алекс".

Он иронично заметил, что "даже тигры, которые воюют с 2014-го года, в восторге от такой стремительной карьеры: менее чем за 3 года из гражданского человека трансформироваться аж в комбата... ну это что-то невероятное".

Комментарий военного относительно назначения Олега Ляшко Фото: Скриншот

Напомним, в 2022 году Фокус рассказывал о том, что Олег Ляшко принял присягу на вступление в ряды Вооруженных сил Украины.