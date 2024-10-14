Став командиром батальйону: екснардеп Олег Ляшко отримав нову посаду не по званню, — офіцер

Командиром батальйону може стати хтось у званні не нижче підполковника, а Ляшко тільки лейтенант. Документ про підвищення екснардепа підписали 11 жовтня.

Related video

Колишній депутат Верховної Ради України від "Радикальної партії" Олег Ляшко став командиром батальйону. Про це розповів командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський у дописі на своїй сторінці Facebook.

У дописі він висловив занепокоєння щодо того, що нині відбувається в українському війську. Ярославський зауважив, що Ляшко отримав посаду командира батальйону безпілотних систем однієї із механізованих бригад, хоча є тільки лейтенантом. А такі посади обіймають військові у званні підполковника.

"Як вам таке просування по службі: лейтенант Ляшко О. В., потрібно віддати йому належне, іноді приїжджав на КСП і тусувався для звітності, призначений командиром батальйону в одну з бригад", — написав Ярославський та опублікував відповідний документ з наказом про призначення.

Допис Дениса Ярославського Фото: Скриншот

Зокрема, в документі зазначається, що його було видано 11 жовтня 2024 року. Підписав його командир армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ.

Наказ про призначення Ляшка Фото: Скриншот

Сам Олег Ляшко призначення не коментував. У квітні 2023 року він опублікував фото у військовій формі та написав, що сам мобілізувався.

"Я не чекав повісток. Сам у квітні пішов у військкомат і попросив мобілізувати мене в ЗСУ. Скоро пів року, як я служу. І жодної секунди не пошкодував про своє рішення. Поряд зі мною — найкращі чоловіки і жінки України. Ми захищаємо свої сім‘ї, свою землю, свою Україну", — розповідав екснардеп. Згодом він періодично публікував фото із військовими та розповідав, що привіз допомогу від волонтерів.

Олег Ляшко із військовими Фото: liashko\Instagram

Призначення Ляшка прокоментували у низці військових Telegram-каналів. Також допис опублікував Лейтенант Збройних Сил України із псевдо "Алекс".

Він іронічно зауважив, що "навіть тигри, які в воюють з 2014-го року, в захваті від такої стрімкої кар'єри: менш ніж за 3 роки з цивільної людини трансформуватися аж в комбата… ну це щось неймовірне".

Коментар військового щодо призначення Олега Ляшка Фото: Скриншот

Нагадаємо, у 2022 році Фокус розповідав про те, що Олег Ляшко склав присягу на вступ до лав Збройних сил України.