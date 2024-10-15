"Увійшов до топ 10": в ЗСУ пояснили, чому призначили Олега Ляшка комбатом

Як зазначили в 11-му армійському корпусі Сухопутних військ, під час перебування лейтенанта Олега Ляшка на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, було знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника.

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Колишній народний депутат від "Радикальної партії" Олег Ляшко був призначений командиром батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБр Збройних сил України, оскільки підрозділ, в якому Ляшко був лейтенантом, увійшов до топ 10 підрозділів за ефективністю у знищенні ворожої техніки та російських окупантів. Про це повідомив 11-й армійський корпус Сухопутних військ ЗСУ.

"Рішення про переміщення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБР прийнято на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР", — йдеться у повідомленні.

Там уточнили, що отримали від 63-ї ОМБР дані про те, що за два роки служби в цій бригаді Олег Ляшко заглиблювався в суть безпілотних систем та їх роль на полі бою, розуміючи їх важливість.

"Під час його перебування на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника", — пояснили в ЗСУ.

Крім того, у вересні батальйон безпілотних систем 63-ї ОМБР увійшов до топ 10 підрозділів за ефективністю серед підрозділів та з'єднань ЗСУ щодо ураження живої сили, військової техніки та інших засобів противника з використанням безпілотних систем.

"Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади", — наголосили в 11-му армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ.

Сам Олег Ляшко досі не прокоментував власне призначення комбатом.

Нагадаємо, 14 жовтня командир підрозділу розвідки Збройних сил України Денис Ярославський повідомив, що Олег Ляшко став командиром батальйону.

У 2022 році Фокус розповідав про те, що Олег Ляшко склав присягу на вступ до лав Збройних сил України.