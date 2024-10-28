"Компетентність його викликає запитання": Олександр Ярмак висловився про призначення Олега Ляшка

Олександр Ярмак розповів, що зі слів його знайомих, компетентність Олега Ляшка на посаді в ЗСУ має великий сумнів. Артист наголосив на тому, що політик зміг за такий короткий термін дорости до такої посади.

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33-річний український співак Олександр Ярмак, який нині служить на фронті та є командиром взводу операторів FPV-дронів, прокоментував призначення колишнього політика Олега Ляшка на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБр Збройних сил України. Свою думку артист висловив в інтерв’ю Суспільне Новини.

38:40 – Про підвищення Олега Ляшка до комбата

Так, 14 жовтня у мережі з’явилася інформація, що колишній лідер "Радикально партії", екснардеп Олег Ляшко обійняв посаду в ЗСУ. Згодом з’ясувалося, що політику дісталася посада командира — людини у підпорядкуванні якої знаходиться майже тисяча військовослужбовців. Тоді в 11-му армійському корпусі Сухопутних військ ЗСУ наголосили, що Олег Ляшко позитивно себе зарекомендував на службі. А призначення його відбулося "на підставі клопотання та плану переміщення командира 63-ї ОМБР.

Олександр Ярмак, коментуючи призначення політика, заявив, що особисто не перетинається в роботі з Олегом Ляшком, однак від близьких друзів вже чув історії, які змушують задуматися над його компетентністю в обійманій посаді.

"Я з паном Ляшком ніде не перетинався і з їх підрозділом. Є друзі близькі, які перетиналися, які розмовляли з особовим складом пана Ляшка і компетентність його викликає запитання. Але це зі слів моїх друзів. Це знову ж таки проблема ось цього панібратства, кумівства, як на мене, в даній ситуації, коли людина дійсно дуже швидко доросла до комбата", — пояснив Ярмак.

Зауважимо, що за інформацією в мережі, Олег Ляшко пішов до лав ЗСУ у 2023 році. Тоді він повідомив, що добровільно мобілізувався до армії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що полонений окупант під час допиту зустрівся з кумиром Ярмаком.

Крім цього, Фокус писав, що репер Ярмак висловився про Василя Ломаченка та Олександра Усика.