Олександр Ярмак розповів, що сталося з полоненим окупантом, який виявився його фанатом (відео)

Олександр Ярмак розповів, як далі склалася доля окупанта, який виявився його фанатом. Крім цього репер розповів про що він попросив українців, коли потрапив до полону.

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Репер, а нині військовослужбовець та командир взводу операторів FPV-дронів Олександр Ярмак розповів, як склалася доля 23-річного російського військовослужбовця, який потрапив в український полон та виявився його фанатом. Подробицями артист поділився в інтерв’ю Суспільне Новини.

Так, мова йде про чоловіка, на ім'я Володимир, який у серпні 2024 року опинився у полоні українських військових. Тоді хлопець розповів, що сирота, виріс у дитячому будинку та підписав контракт в армії бувши напідпитку.

41:40 – Про зустріч з військовополоненим-фанатом

За словами Олександра Ярмака, під час їх спільної розмови, чоловік попросив не повертати його назад до Росії. Ярмак також розповів, де зараз перебуває військовополонений.

"Я знаю, що він у колонії, в нього нормальні умови, його не ображають і загалом в Україні не ображають військовополонених, бо ми дійсно європейська держава, яка виконує всі конвенції, забезпечує всі права людини, військовополоненого, на відміну від цих тварюк, які просто знущаються з наших військовополоненими", — сказав Ярмак.

За словами репера, він не відчував співчуття до хлопця, адже кожен самостійно несе відповідальність за вчинки та рішення, які він робить. Попри те, що російський військовий заявляє, що не хоче воювати, він все ж взяв до рук зброю і прийшов на територію України.

"Його доля мене не особливо цікавить, бо він сам відповідає за свої кроки, за свої дії, що він пішов по п’яні підписав контракт. Це ж не знімає відповідальності. Він ішов в наш бік з автоматом. Я впевнений, що вів вогонь, при можливості вбивав би українців і сам як сирота міг би зробити сиротою не одну українську родину. Тому у мене особливої жалості до нього немає. Кожен відповідає за свої вчинки. Тому всі, хто приходять на нашу землю мають бути знищеними. Без ніяких емоцій, думок і всього іншого", — резюмував артист.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Тоня Матвієнко вперше розповіла, чим займається її старша донька.

Крім цього, Фокус писав, що Олександр Ярмак висловився про призначення Олега Ляшка.