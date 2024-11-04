"Я побачив, що люди втомилися": репер Артем Лоїк розповів, як долучився до Сил оборони (відео)

Артем має психологічну освіту, тож надає психологічну підтримку бійцям на фронті.

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Український репер з Полтави Артем Лоїк, який став відомим після участі в талант-шоу "Х-Фактор" та "Україна має талант-3", від початку повномасштабного вторгнення займався волонтерством, але цьогоріч відчув, що прийшов час долучитися до війська. Своєю історією артист поділився у випуску програми "Муз_Тренд" від 3 жовтня.

Артем розповів, що записався на облік на четвертий день після повномасштабного вторгнення, шукав можливості долучитися до Збройних сил чи Національної гвардії України.

"Тоді було так багато у нас охочих, коли, на жаль, не було зброї. Зараз вона є, а охочих не так багато", — зазначив репер.

Відтоді займався волонтерством і гуманітарною допомогою, бо на той час вважав, що він ефективніший у цих справах. Однак цього року побачив, що потрібен на передовій, поділився Лоїк.

"Коли прийшов час, я побачив, що я вже не такий ефективний, і люди втомились. Тоді я зрозумів, що мені треба в поле", — розповів Артем.

Артем Лоїк розмовів, як долучився до Нацгвардії - на відео з 14:01.

Репер розпочав службу в Національній гвардії України у 2024 році. Маючи психологічну освіту, він обійняв посаду військового психолога.

"У мене не було ще таких ситуацій, де я був на лінії вогню. Я займаюся іншим. Я інструктор відділення оперативно-психологічної роботи. Я психолог", — пояснив Лоїк.

Зараз Артем живе в Києві. Каже, намагається якнайчастіше їздити у відрядження до різних частин, читати військовим вірші та давати психологічну підтримку.

Нагадаємо, 26 жовтня український репер Олександр Ярмак, що зараз служить командиром взводу операторів FPV-дронів, розповів, як далі склалася доля полоненого окупанта, який виявився його фанатом.

Крім того, в тому самому інтерв'ю Ярмак висловився про призначення Олега Ляшка на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї ОМБр Збройних сил України. Репер сказав, що компетентність Олега Ляшка на посаді в ЗСУ викликає в нього і його знайомих великий сумнів.