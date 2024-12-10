Актор, що зіграв Скрябіна у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін", готується до мобілізації

Виконавець ролі Кузьми Скрябіна — актор Іван Бліндар каже, що вже опанував такмед, а зараз вчиться керувати FPV-дронами.

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Актор Іван Бліндар, що зіграв Кузьму Скрябіна у фільмі "Я, "Побєда" і Берлін", окрім роботи в кіно та на сцені Франківського драмтеатру, ходить на курси військового вишколу, щоб бути готовим, якщо його призвуть на службу. Про це Іван розповів у коментарі "ЖВЛ представляє".

Він сказав, що відвідує своїх друзів, які служать на Сході, щоб звикати до умов бойових дій і боротися зі страхами.

"Ходжу час від часу на навчання, тренуюся по можливості, щоби бути готовим, коли прийде час, коли потрібно буде призватися, щоб не об***тися від страху, а хоч трошки розумітися на тому. Так страх і пропадає", — пояснив актор.

Іван Бліндар розповів, що вже пройшов курс тактичної медицини, а зараз вчиться керувати безпілотниками.

"Я зв'язався зі своїм однокласником. Їздив до нього на Схід. Ми зустрілися там. Він працює оператором БПЛА, тож подарував мені пульт, і я вдома собі тренуюся. Потім FPV-шка пішла, зараз піду на курси додаткові на FPV", — сказав Іван.

Іван Бліндар зіграв Кузьму Скрябіна у стрічці "Я, 'Побєда' і Берлін" Фото: Facebook / Ivan Blindar

Зазначимо, в ексклюзивному коментарі Фокусу івано-франківський актор Іван Бліндар розповідав, що для підготовки до головної ролі у стрічці "Я, "Побєда" і Берлін" про Кузьму Скрябіна переглянув безліч інтерв'ю рок-зірки, намагаючись максимально точно скопіювати його міміку та поведінку. Режисерка фільму Ольга Ряшина зазначала, що Бліндар нагадує Андрія Кузьменка не лише зовнішньо, а й за характером: харизмою та позитивним поглядом на життя.

Також Івана можна побачити у фільмах "Коли падають дерева" та "Шлях мерця".

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