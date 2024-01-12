Стала відома дата прем'єри фільму "Я, "Побєда" і Берлін" про Кузьму Скрябіна — він вийде вже в березні цього року.

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Спочатку прокат фільму "Я, "Побєда" і Берлін" було заплановано на осінь 2021 року. Однак через ковідну лихоманку прем'єру перенесли на 17 березня 2022-го. Але 24 лютого почалася повномасштабна російсько-українська війна. Зараз вийшов трейлер картини і визначено нову дату прем'єри — 24 березня 2024 року. Фокус ділиться подробицями майбутнього фільму про Кузьму Скрябіна, яких ми знаємо чимало. Отже,

10 фактів про фільм "Я, "Побєда" і Берлін"

1. В Україні вперше зняли повнометражний фільм про рок-зірку, яка померла, — про загиблого 2015 року в автокатастрофі Кузьму Скрябіна (Андрія Кузьменка), лідера гурту "Скрябін", хоча у світі часто знімають подібні стрічки. Наприклад, картина "Богемна рапсодія" (2018) про Фредді Мерк'юрі та гурт Queen взагалі є абсолютним чемпіоном серед музичних фільмів, зібравши майже $1 млрд.

2. У картині "Я, "Побєда" і Берлін" прозвучить 12 пісень гурту "Скрябін" у виконанні провідних артистів України. Уже презентовано шість каверів: Дмитро Монатік — "Старі фотографії", гурт "Без обмежень" — "Мовчати", Аліна Паш — "Чекаю ночі", Dzidzio — "То моє море", гурт "Антитіла" — "Чорнобиль форева", Adam — "Говорили і курили". Трек "Старі фотографії" Дмитра Монатіка в стилі реггі став найбільш популярним, набравши 4,5 млн переглядів на YouTube. Цей кавер досить часто крутять на ФМ-станціях.

Саундтрек фільму "Я, "Побєда" і Берлін": "Старі фотографії" Дмитра Монатіка

3 Стрічку знято за іронічною однойменною повістю Кузьми Скрябіна 2006 року, яка стала бестселером: її кілька разів перевидавали. Її головний герой — сам 23-річний Кузьма. За сюжетом на початку 1990-х якийсь друг просить Кузьму відвезти на його старенькій "Побєді" кілька манекенів до Берліна. У Німеччині з наваром можна продати раритетне радянське авто і замість нього купити іномарку.

Повість рясніє гумористичними репліками та метафорами: "Я ніколи не шукав легких шляхів у розв'язанні проблем, і навіть коли все здавалося елементарним — йшов в обхід"; "Швидкість нашого руху була настільки помірною, що, проїжджаючи польськими селами, я встигав роздивитись меблі в будинках та обличчя всіх мешканців"; "На прощання жінка мило посміхнулась золотими коронками, від яких я нахапався "зайчиків", наче від зварювального апарату". Але в повісті не вистачало дії для фільму. Тому, за словами режисерки фільму Ольги Ряшиної, до сценарію додали низку пригод — зі спогадів про Кузьму його друзів, з його інтерв'ю. Сценарій писали два роки.

4. Днями вийшов трейлер фільму "Я, "Побєда" і Берлін". Він доволі динамічний і видно, що в стрічці буде чимало криміналу: головних героїв, включно з Кузьмою, ледве не розпиляють якісь бандити. І з манекенами все не так просто.

Я, "Побєда" і Берлін — трейлер фільму

5. Грає рок-зірку івано-франківський актор Іван Бліндар ("Коли падають дерева", "Шлях мерця"). Перед ним було поставлено непросте завдання: з одного боку, він має зобразити ще такого безтурботного, відчайдушного молодого Кузьму, з іншого — йому потрібно було надати образу риси вже зрілого Скрябіна, щоб співак був упізнаваний. Фокусу Іван зізнався, що переглянув безліч інтерв'ю з рок-зіркою, зокрема й ранніх, і скопіював дуже характерну напівкриву усмішку Кузьми. Виконавця на роль Кузьми шукали пів року. Режисерка Ольга Ряшина зізналася Фокусу, що вирішальним чинником у виборі Бліндара було таке міркування: "Для мене головне — не зовнішня схожість із Кузьмою. Нам просто пощастило, що актор Ваня Бліндар зовні нагадує Андрія, хоча куди важливіше те, що він схожий на нього внутрішньо: його харизма, ставлення до життя, позитив, який він випромінює".

6. На глядачів у картині чекає і концерт Кузьми. "Ми через фан-клуби гурту "Скрябін" запросили в масовку охочих, — розповіла нам Ряшина. — У підсумку зібралася немаленька кількість глядачів, і фінальні сцени концерту зняли чудово. Це було зворушливо. Наприкінці, не змовляючись, плакали всі — головний герой, я, технічні служби та масовка. Коли ви побачите ці кадри, зрозумієте, про що я. Люди не розходилися. Пісня "Місця щасливих людей" — фаворит нашої стрічки, адже там конкретно йдеться про Берлін".

Іван Бліндар в образі Кузьми на концерті

7. Один із героїв фільму — автомобіль "Побєда". Його знайшли і купили в жахливому стані. Відновили і пофарбували в жовтий колір, щоб машина стала помітною.

Жовта "Побєда" — один із героїв фільму

8. Як одну з основних рис Кузьми автори виділили, що він по життю — рятівник. Що, незважаючи на свою жорсткість і педантичність, Андрій часто виручав людей зі скрутних становищ. У картині буде сцена, де він рятує дівчину в берлінському клубі, коли відчуває, що їй загрожує небезпека. Причому, не за допомогою бійки — Кузьма примудряється комічно вийти із ситуації.

9. В українському блоці зйомок було 50 локацій — у Львові та Києві. У фільмі ретельно відтворюють європейську субкультуру 1990-х: скінхеди, рейвери, панки, ЛГБТ.

10. Улюблену дівчину Кузьми Барбару на екрані втілила акторка і співачка Марія Стопник ("Серафима"). Вона двічі брала участь у шоу "Х-Фактор" — у 2017 році та 2019. Один з її номерів у цьому проєкті набрав 3,5 млн переглядів на YouTube.

Марія Ступник у ролі Барбари