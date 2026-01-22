Дівчина ексміністра запропонувала українцям погрітися вібраторами: усі деталі про скандал (фото)
Підприємниця Світлана Павелецька опинилася в центрі критики через поради щодо зігрівання без опалення. Обговорення спалахнуло в мережі 21 січня, однак ці заяви пролунали задовго до нинішніх проблем з енергопостачанням.
Павелецька, яка є дівчиною ексміністра Дмитра Кулеби, висловлювалася на цю тему в інтерв’ю ютуб-каналу "Це Ніхто Не Буде Дивитись", запис якого був зроблений ще в листопаді.
Вона пояснювала, що на ринку існують іграшки з функцією підігріву, здатні нагріватися приблизно до температури людського тіла.
За її словами, такі пристрої можуть бути корисними в холодних приміщеннях, якщо відсутнє централізоване опалення.
Павелецька також зазначала, що окремі моделі мають регульований температурний режим і можуть використовуватися не лише за прямим призначенням, а й як додаткове джерело тепла.
Реакції людей
Попри це, у соціальних мережах її слова викликали бурхливу реакцію, оскільки багато користувачів сприйняли їх у контексті актуальної енергетичної кризи та проблем із теплопостачанням у різних регіонах України:
- "Це цинічний ляпас кожному, для кого ця зима стала питанням фізичного виживання. Плювок в обличчя тисячам родин, у домівках яких темрява триває по десять годин і більше, і доводиться вдома ходити у верхньому одязі";
- "Нардеп Гетьманцев підтвердив, що в Раді немає опалення. Депутати можуть скористатися порадою нареченої Кулеби";
- "Чесно кажучи, не думала, що вібратори можуть давати тепло на рівні ТЕЦ, але окей, живемо в країні інновацій — тут людям замість рішень видають "лайфхаки". І тут в мене чоловіки питають: а їм що робити? Може пані продемонструє, як це працює? Бо без наглядного пособія ми не розберемось, скільки штук треба на двокімнатну, і чи є режим "обігрів приватного сектору";
- "Собак ми вже продавали, щоб заплатить за комуналку. Тепер будемо грітися вібраторами".
Позиція Світлани Павелецької
Після хвилі критики Павелецька опублікувала допис, у якому закликала не піддаватися емоціям і перевіряти факти. Вона наголосила, що дезінформація працює лише тоді, коли в неї вірять, а вирвані з контексту фрази легко перетворюються на інструмент для розпалювання ненависті.
Павелецька зазначила, що розуміє емоційний стан суспільства через війну, холод і постійну напругу, однак, на її думку, це не може бути виправданням для агресії та образ. Вона ще раз підкреслила, що інтерв’ю було записане в листопаді минулого року, коли ситуація в енергетиці була іншою, а її слова подали у спотвореному вигляді. За її словами, повна версія розмови перебуває у відкритому доступі, і перед тим як обурюватися, варто ознайомитися з першоджерелом.
Також підприємниця звернула увагу, що люди, які мають можливість писати образливі коментарі в інтернеті, фактично мають доступ до світла, зв’язку й мережі. Вона закликала спрямовувати цю енергію на корисні справи — підтримку військових, створення робочих місць, участь у соціальних ініціативах або турботу про близьких.
На завершення Павелецька наголосила, що складні часи не є приводом втрачати людяність, принижувати чи погрожувати іншим, і закликала цінувати час та робити справді важливі речі.
