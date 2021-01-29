Нардеп Брагар, який пропонував продавати собак, купив собі "євробляху" (відео)
Депутат ратує за нові "тарифи" з розмитнення іномарок для українців — не вище однієї тисячі євро.
Народний депутат з фракції "Слуга народу" Євген Брагар купив собі автомобіль на нерозмитнених номерах — так звану "євробляху". Як повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNEWS", парламентарій зробив це "щоб підтримати доступне розмитнення і жити, як його виборці".
Журналіст каналу розповів, що зустрів нардепа на паркувальному майданчику Верховної Ради, біля Офісу президента, і той особисто повідав йому про те, що таким чином він намагається звернути увагу на "недоступність" оформлення реєстраційних документів для українців. А сам Брагар хоче розмитнення "євроблях" не вище 1000 євро.
"Це перший автомобіль нардепа. "Мерседес" на польських номерах 2002 року Брагар купив у листопаді за 2200 доларів і вклав у ремонт ще тисячу. Їздити на автомобілі він почав з нового року", — повідомляється в репортажі з місця зустрічі. За словами депутата, проблем з правоохоронцями у нього за цей час ще не було, попри те, що його вже зупиняли дорожні копи.
Нагадаємо, мова йде про того самого Євгенія Брагаря, який прославився на всю країну, коли після чергового підвищення комунальних тарифів, в прямому ефірі запропонував пенсіонерці з Кіровоградської області продати свою собаку, щоб оплатити комуналку.
Зокрема, відповідаючи на питання Любові Павлівни Колючої з Кіровоградської області про те, як їй прожити, якщо вся її пенсія йде на оплату комуналки, Брагар заявив наступне: "Якщо собака у дворі елітної породи, вона може її продати в будь-який момент і спокійно заплатити".
Зазначимо, що зараз розмитнення нового авто з Європи, купленого там, наприклад, за 6 тисяч доларів, обійдеться його власнику більше ніж у 2 тисячі доларів, а автомобіль, куплений за 10 тисяч доларів після розмитнення подорожчає майже на 3400 доларів. Якщо вірити вказаному калькулятору розмитнення, то такий "Мерседес", як в репортажі, при його початковій ціні в 2200 доларів, після розмитнення коштував би нардепу вже більш ніж 4,6 тисяч доларів, подорожчавши більше ніж удвічі.
Нагадаємо, з недавніх пір поліцейські почали зупиняти на дорогах України автомобілі з іноземними номерами, тобто "євробляхерів". У разі першого порушення на місці виписують штраф 8,5 тисячі гривень. Якщо порушник попадеться вдруге, то штраф становитиме 17 тисяч гривень, а також супроводжуватиметься вилученням посвідчення водія.