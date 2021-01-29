Нардеп Брагар, який пропонував продавати собак, купив собі "євробляху" (відео)

Депутат ратує за нові "тарифи" з розмитнення іномарок для українців — не вище однієї тисячі євро.

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Євген Брагар купив собі автомобіль на нерозмитнених номерах — так звану "євробляху". Як повідомляє Telegram-канал "PavlovskyNEWS", парламентарій зробив це "щоб підтримати доступне розмитнення і жити, як його виборці".

Журналіст каналу розповів, що зустрів нардепа на паркувальному майданчику Верховної Ради, біля Офісу президента, і той особисто повідав йому про те, що таким чином він намагається звернути увагу на "недоступність" оформлення реєстраційних документів для українців. А сам Брагар хоче розмитнення "євроблях" не вище 1000 євро.

"Це перший автомобіль нардепа. "Мерседес" на польських номерах 2002 року Брагар купив у листопаді за 2200 доларів і вклав у ремонт ще тисячу. Їздити на автомобілі він почав з нового року", — повідомляється в репортажі з місця зустрічі. За словами депутата, проблем з правоохоронцями у нього за цей час ще не було, попри те, що його вже зупиняли дорожні копи.

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Нагадаємо, мова йде про того самого Євгенія Брагаря, який прославився на всю країну, коли після чергового підвищення комунальних тарифів, в прямому ефірі запропонував пенсіонерці з Кіровоградської області продати свою собаку, щоб оплатити комуналку.

Зокрема, відповідаючи на питання Любові Павлівни Колючої з Кіровоградської області про те, як їй прожити, якщо вся її пенсія йде на оплату комуналки, Брагар заявив наступне: "Якщо собака у дворі елітної породи, вона може її продати в будь-який момент і спокійно заплатити".

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Зазначимо, що зараз розмитнення нового авто з Європи, купленого там, наприклад, за 6 тисяч доларів, обійдеться його власнику більше ніж у 2 тисячі доларів, а автомобіль, куплений за 10 тисяч доларів після розмитнення подорожчає майже на 3400 доларів. Якщо вірити вказаному калькулятору розмитнення, то такий "Мерседес", як в репортажі, при його початковій ціні в 2200 доларів, після розмитнення коштував би нардепу вже більш ніж 4,6 тисяч доларів, подорожчавши більше ніж удвічі.

Нагадаємо, з недавніх пір поліцейські почали зупиняти на дорогах України автомобілі з іноземними номерами, тобто "євробляхерів". У разі першого порушення на місці виписують штраф 8,5 тисячі гривень. Якщо порушник попадеться вдруге, то штраф становитиме 17 тисяч гривень, а також супроводжуватиметься вилученням посвідчення водія.