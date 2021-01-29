Предлагавший продавать собак нардеп Брагар купил себе "евробляху" (видео)

Депутат ратует за новые "тарифы" по растаможке иномарок для украинцев – не выше одной тысячи евро.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Евгений Брагар купил себе автомобиль на нерастаможенных номерах – так называемую "евробляху". Как сообщает Telegram-канал "PavlovskyNEWS", парламентарий сделал это "чтобы поддержать доступную растаможку и жить, как его избиратели".

Журналист канала рассказал, что встретил нардепа на парковке Верховной Рады, возле Офиса президента, и тот лично поведал ему о том, что таким образом он пытается обратить внимание на "недоступность" оформления регистрационных документов для украинцев. А сам Брагар хочет растаможку "евроблях" не выше 1000 евро.

"Это первый автомобиль нардепа. "Мерседес" на польских номерах 2002 года Брагар купил в ноябре за 2200 долларов и вложил в ремонт еще тысячу. Ездить на автомобиле он начал с нового года", – сообщается в репортаже с места встречи. По словам депутата, проблем с правоохранителями у него за это время еще не было, про том, что его уже останавливали дорожные копы.

[ + – ]

Напомним, речь идет о том самом Евгении Брагаре, который прославился на всю страну, когда после очередного повышения коммунальных тарифов, в прямом эфире предложил пенсионерке из Кировоградской области продать свою собаку, чтобы оплатить коммуналку.

В частности, отвечая на вопрос Любови Павловны Колючей из Кировоградской области о том, как ей прожить, если вся ее пенсия уходит на оплату коммуналки, Брагар заявил следующее: "Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить".

[ + – ]

Отметим, что в настоящее время растаможка нового авто из Европы, купленного там, к примеру, за 6 тысяч долларов, обойдется его владельцу более чем в 2 тысячи долларов, а автомобиль, купленный за 10 тысяч долларов после растаможки подорожает почти на 3400 долларов. Если верить указанному калькулятору растаможки, то такой "Мерседес", как в репортаже, при его начальной цене в 2200 долларов, после растаможки стоил бы нардепу уже более чем 4,6 тыс. долл., подорожав более чем вдвое.

Напомним, с недавних пор полицейские начали останавливать на дорогах Украины автомобили с иностранными номерами, т.н. "евробляхеров". В случае первого нарушения на месте выписывают штраф 8,5 тысяч гривен. Если нарушитель попадется во второй раз, то штраф составит 17 тысяч гривен, а также будет сопровождаться изъятием водительского удостоверения.