Девушка экс-министра предложила украинцам погреться вибраторами: все детали о скандале (фото)

Предпринимательница Светлана Павелецкая оказалась в центре критики из-за советов по согреванию без отопления. Обсуждение вспыхнуло в сети 21 января, однако эти заявления прозвучали задолго до нынешних проблем с энергоснабжением.

Павелецкая, которая является девушкой экс-министра Дмитрия Кулебы, высказывалась на эту тему в интервью ютуб-каналу "Это Никто Не Будет Смотреть", запись которого была сделана еще в ноябре.

Она объясняла, что на рынке существуют игрушки с функцией подогрева, способные нагреваться примерно до температуры человеческого тела.

По ее словам, такие устройства могут быть полезными в холодных помещениях, если отсутствует централизованное отопление.

Павелецкая также отмечала, что отдельные модели имеют регулируемый температурный режим и могут использоваться не только по прямому назначению, но и как дополнительный источник тепла.

Реакции людей

Несмотря на это, в социальных сетях ее слова вызвали бурную реакцию, поскольку многие пользователи восприняли их в контексте актуального энергетического кризиса и проблем с теплоснабжением в разных регионах Украины:

"Это циничная пощечина каждому, для кого эта зима стала вопросом физического выживания. Плевок в лицо тысячам семей, в домах которых темнота длится по десять часов и более, и приходится дома ходить в верхней одежде";

"Нардеп Гетманцев подтвердил, что в Раде нет отопления. Депутаты могут воспользоваться советом невесты Кулебы";

"Честно говоря, не думала, что вибраторы могут давать тепло на уровне ТЭЦ, но окей, живем в стране инноваций — тут людям вместо решений выдают "лайфхаки". И тут у меня мужчины спрашивают: а им что делать? Может госпожа продемонстрирует, как это работает? Потому что без наглядного пособия мы не разберемся, сколько штук надо на двухкомнатную, и есть ли режим "обогрев частного сектора";

"Собак мы уже продавали, чтобы заплатит за коммуналку. Теперь будем греться вибраторами".

Позиция Светланы Павелецкой

После волны критики Павелецкая опубликовала сообщение, в котором призвала не поддаваться эмоциям и проверять факты. Она подчеркнула, что дезинформация работает только тогда, когда в нее верят, а вырванные из контекста фразы легко превращаются в инструмент для разжигания ненависти.

Павелецкая отметила, что понимает эмоциональное состояние общества из-за войны, холода и постоянного напряжения, однако, по ее мнению, это не может быть оправданием для агрессии и оскорблений. Она еще раз подчеркнула, что интервью было записано в ноябре прошлого года, когда ситуация в энергетике была другой, а ее слова подали в искаженном виде. По ее словам, полная версия разговора находится в открытом доступе, и перед тем как возмущаться, стоит ознакомиться с первоисточником.

Также предпринимательница обратила внимание, что люди, которые имеют возможность писать оскорбительные комментарии в интернете, фактически имеют доступ к свету, связи и сети. Она призвала направлять эту энергию на полезные дела — поддержку военных, создание рабочих мест, участие в социальных инициативах или заботу о близких.

В завершение Павелецкая отметила, что сложные времена не являются поводом терять человечность, унижать или угрожать другим, и призвала ценить время и делать действительно важные вещи.

