"Це не росіяни": комік розповів, хто прибрав український прапор з могили Драгоманова у Болгарії

Сумський комік-волонтер Фелікс Редька повідомив, що з колись занедбаної могили українському історику Михайлові Драгоманову в Болгарії, яку він облаштував власним коштом, зникли український прапор та інформаційна табличка.

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Рік тому стендапер, перебуваючи на гастролях у Софії, помітив жалюгідний стан могили Михайла Драгоманова та разом з друзями облагородив територію, встановивши там лавочку, прапор, табличку з QR-кодом, який вів на сайт з біографією письменника українською і болгарською мовами. А зараз там немає вже ані прапора, ні таблички, — сказав Редька, попередивши, що у його розповіді буде "багато мату".

Фелікс Редька зазначив, що спочатку вирішив, що до зникнення причетні громадяни РФ, але виявилося, що це українці, а саме – голова місцевого осередку українців Болгарії. І хоча прізвища керівника діаспори комік не назвав, у відео коміка вказана Олена Коцева.

Олена Коцева, на яку вказує Фелікс Редька Фото: скріншот

За його словами, жінка раніше мала якесь відношення до упорядкування могили, можливо, до бруківки навколо.

"Типу це вона зробила цю могилу, а я, якийсь жебрак із Сум, прийшов, щось там зробив, написав про це пост, розказав і тим самим "обезцінив її роботу", — розповів Фелікс Редька.

Могила Михайла Драгоманова до відновлення... Фото: скріншот ...та після Фото: скріншот

Жінка, розповів він, зірвала прапор та табличку й віднесла їх посольство, вимагаючи, щоб хлопець більше ніколи не приїжджав у Болгарію. Натомість Редька також запропонував Коцевій забути дорогу до батьківщини.

"Ти — не приїжджай в Україну більше ніколи, тому що таких, як ти, лицемірних патріотів, які просто прикривають свою ницість, свою тупість, бл…дство тим, що вони нібито хранителі української культури", – висловився комік.

Фелікс Редька запевняє, що в посольстві жінці нічого не відповіли, але табличка з прапором з могили наразі лежать у дипломатичному представництві країни.

На момент виходу матеріалу ані Посольство України в Болгарії, ані Олена Коцева ситуацію з могилою не коментували.

Наприкінці грудня 2024 Фелікс Редька розповідав "Суспільному" про упорядкування могили українського філософа Михайла Драгоманова, який похований у Софії.

Місце поховання Михайла Драгоманова Фото: Суспiльне

Інформаційна табличка на могилі Михайла Драгоманова Фото: Суспільне

Імпульсивна ідея відновлення символічного місця коштувала коміку майже 2000 доларів США. З ініціативою Феліксу допоміг емігрант українського походження Михайло Муха.

Фокус писав, що на початку березня в столиці Болгарії Софії посолку РФ Елеонору Митрофанову під вигуки "Убивця!" та "Тут не Москва!" вигнали з художньої галереї під час відкриття виставки.

Також нагадаємо, що Болгарія має територіальні претензії до України.