Болгарія заявила претензію на частину України: що відповіли в посольстві

На думку місцевого політика Костадінова, у зв'язку з розпадом України Болгарія має заявити свої претензії на частину країни. В українському посольстві зазначили, що такі висловлювання "є неприпустимими" для європейського політика.

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Болгарія має намір територіальні претензії до України. Зокрема, лідер болгарської партії "Відродження" Костадін Костадінов зазначив, що болгари становлять більшість населення Південної Бессарабії, а тому "немає нічого логічнішого, ніж повернення регіону назад до складу Болгарії".

На думку політика, болгари є корінним населенням цього регіону з 6 століття і наразі становлять більшість проживаючих на цій території. Він наголосив, що Україна володіє Південною Бессарабією лише 34 роки, тому немає нічого логічнішого, ніж "повернення Південної Бессарабії назад в Болгарію".

"Україна розпадається, і на майбутньому мирному конгресі, який вирішить долю так званої української державності, що не відбулася, Болгарія має заявити свої претензії на болгарську Бессарабію", — додав Костадін Костадінов.

На заяву відреагувало посольство України в Болгарії. Там звернулись до керівництва Республіки Болгарія із закликом засудити висловлювання політика, "який підбурює до руйнування норм міжнародного права, спотворює історичні факти та заохочує до переділу кордонів в Європі".

"Висловлювання лідера партії "Відродження" щодо територіальних зазіхань до України є неприпустимими для політика країни-члена ЄС, і підтверджують його системне просування наративів Кремля", — додали у відомстві.

Південна Бессарабія: що відомо

Південна Бессарабія — це область, що займала південну і східну частини історико-географічної області Буджак у південній частині Бессарабії. Наразі частина території належить Україні, зокрема, міста Болград та Ізмаїл.

Загалом у Бессарабію з початку 19 століття прибуло близько 25 тисяч болгар. При цьому за офіційними даними місто Болград з початку 19 століття дев'ять разів переходив від юрисдикції одної держави до юрисдикції іншої держави, однак за цей час жодного не перебував під владою Софії.

Що стосується Ізмаїла, то, зокрема, па початку 2000-х у місті налічувалося 84,8 тис. мешканців. Серед них українців було 38%, а болгар — 10%.

Чим відома партія "Відродження"

Ця націоналістична політична партія в Болгарії заснована Костадіном Костадіновим в 2014 році. Вона прийшла в парламент в 2022 році, набравши 10,2%.

Партія відома своєю проросійською позицією. Зокрема, у 2023 році понад 120 відомих болгарських громадських діячів поставили свої підписи під зверненням Болгарського Гельсінського комітету до генпрокурора Борислава Сарафова. В ньому вони закликали розпустити проросійську "Відродження", яка останнім часом з трибуни парламенту і під час своїх публічних заходів розпалює у суспільстві ненависть, заохочує дискримінацію, погрожує розправою своїм політичним опонентам. Подібні цитати з публічних виступів голови та її членів мають на меті "руйнування демократичного правопорядку".

Нагадаємо, в минулому році в Болгарії створили "ракетний" БПЛА Samjet. БПЛА він зовні схожий на "Шахед".

Додамо, що співачка й колишня ведуча тревел-шоу "Орел і Решка" Мішель Андраде розповіла, в яку країну вона б не хотіла повернутися. Вона додала, що Болгарія не зацікавила жінку.