Болгария заявила претензию на часть Украины: что ответили в посольстве

По мнению местного политика Костадинова, в связи с распадом Украины Болгария должна заявить свои претензии на часть страны. В украинском посольстве отметили, что такие высказывания "недопустимы" для европейского политика.

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Болгария намерена территориальные претензии к Украине. В частности, лидер болгарской партии "Возрождение" Костадин Костадинов отметил, что болгары составляют большинство населения Южной Бессарабии, а потому "нет ничего более логичного, чем возвращение региона обратно в состав Болгарии".

По мнению политика, болгары являются коренным населением этого региона с 6 века и сейчас составляют большинство проживающих на этой территории. Он отметил, что Украина владеет Южной Бессарабией только 34 года, поэтому нет ничего более логичного, чем "возвращение Южной Бессарабии обратно в Болгарию".

"Украина распадается, и на будущем мирном конгрессе, который решит судьбу так называемой украинской государственности, которая не состоялась, Болгария должна заявить свои претензии на болгарскую Бессарабию", — добавил Костадин Костадинов.

На заявление отреагировало посольство Украины в Болгарии. Там обратились к руководству Республики Болгария с призывом осудить высказывания политика, "который подстрекает к разрушению норм международного права, искажает исторические факты и поощряет к переделу границ в Европе".

"Высказывания лидера партии "Возрождение" относительно территориальных посягательств на Украину недопустимы для политика страны-члена ЕС, и подтверждают его системное продвижение нарративов Кремля", — добавили в ведомстве.

Южная Бессарабия: что известно

Южная Бессарабия — это область, занимавшая южную и восточную части историко-географической области Буджак в южной части Бессарабии. Сейчас часть территории принадлежит Украине, в частности, города Болград и Измаил.

Всего в Бессарабию с начала 19 века прибыло около 25 тысяч болгар. При этом по официальным данным город Болград с начала 19 века девять раз переходил от юрисдикции одного государства к юрисдикции другого государства, однако за это время ни разу не находился под властью Софии.

Что касается Измаила, то, в частности, па начале 2000-х в городе насчитывалось 84,8 тыс. жителей. Среди них украинцев было 38%, а болгар — 10%.

Чем известна партия "Відродження"

Эта националистическая политическая партия в Болгарии основана Костадином Костадиновым в 2014 году. Она пришла в парламент в 2022 году, набрав 10,2%.

Партия известна своей пророссийской позицией. В частности, в 2023 году более 120 известных болгарских общественных деятелей поставили свои подписи под обращением Болгарского Хельсинкского комитета к генпрокурору Бориславу Сарафову. В нем они призвали распустить пророссийскую "Возрождение", которая в последнее время с трибуны парламента и во время своих публичных мероприятий разжигает в обществе ненависть, поощряет дискриминацию, угрожает расправой своим политическим оппонентам. Подобные цитаты из публичных выступлений председателя и ее членов имеют целью "разрушение демократического правопорядка".

Напомним, в прошлом году в Болгарии создали "ракетный" БПЛА Samjet. БПЛА он внешне похож на "Шахед".

Добавим, что певица и бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Мишель Андраде рассказала, в какую страну она бы не хотела вернуться. Она добавила, что Болгария не заинтересовала женщину.