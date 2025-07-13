"Это не россияне": комик рассказал, кто убрал украинский флаг с могилы Драгоманова в Болгарии
Сумской комик-волонтер Феликс Редька сообщил, что с некогда заброшенной могилы украинскому историку Михаилу Драгоманову в Болгарии, которую он обустроил за свой счет, исчезли украинский флаг и информационная табличка.
Год назад стендапер, находясь на гастролях в Софии, заметил плачевное состояние могилы Михаила Драгоманова и вместе с друзьями облагородил территорию, установив там лавочку, флаг, табличку с QR-кодом, который вел на сайт с биографией писателя на украинском и болгарском языках. А сейчас там нет уже ни флага, ни таблички, — сказал Редька, предупредив, что в его рассказе будет "много мата".
Феликс Редька отметил, что сначала решил, что к исчезновению причастны граждане РФ, но оказалось, что это украинцы, а именно — глава местной ячейки украинцев Болгарии. И хотя фамилии руководителя диаспоры комик не назвал, в видео комика указана Елена Коцева.
По его словам, женщина ранее имела какое-то отношение к благоустройству могилы, возможно, к брусчатке вокруг.
"Типа это она сделала эту могилу, а я, какой-то нищий из Сум, пришел, что-то там сделал, написал об этом пост, рассказал и тем самым "обесценил ее работу", — рассказал Феликс Редька.
Женщина, рассказал он, сорвала флаг и табличку и отнесла их в посольство, требуя, чтобы парень больше никогда не приезжал в Болгарию. Взамен Редька также предложил Коцевой забыть дорогу на родину.
"Ты — не приезжай в Украину больше никогда, потому что таких, как ты, лицемерных патриотов, которые просто прикрывают свою низость, свою тупость, бл...дство тем, что они якобы хранители украинской культуры", — высказался комик.
Феликс Редька уверяет, что в посольстве женщине ничего не ответили, но табличка с флагом с могилы пока лежат в дипломатическом представительстве страны.
На момент выхода материала ни Посольство Украины в Болгарии, ни Елена Коцева ситуацию с могилой не комментировали.
В конце декабря 2024 года Феликс Редька рассказывал "Суспільному" о благоустройстве могилы украинского философа Михаила Драгоманова, который похоронен в Софии.
Импульсивная идея восстановления символического места стоила комику почти 2000 долларов США. С инициативой Феликсу помог эмигрант украинского происхождения Михаил Муха.
Фокус писал, что в начале марта в столице Болгарии Софии посолку РФ Элеонору Митрофанову под крики "Убийца!" и "Здесь не Москва!" выгнали из художественной галереи во время открытия выставки.
Также напомним, что Болгария имеет территориальные претензии к Украине.