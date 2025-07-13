"Это не россияне": комик рассказал, кто убрал украинский флаг с могилы Драгоманова в Болгарии

Сумской комик-волонтер Феликс Редька сообщил, что с некогда заброшенной могилы украинскому историку Михаилу Драгоманову в Болгарии, которую он обустроил за свой счет, исчезли украинский флаг и информационная табличка.

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Год назад стендапер, находясь на гастролях в Софии, заметил плачевное состояние могилы Михаила Драгоманова и вместе с друзьями облагородил территорию, установив там лавочку, флаг, табличку с QR-кодом, который вел на сайт с биографией писателя на украинском и болгарском языках. А сейчас там нет уже ни флага, ни таблички, — сказал Редька, предупредив, что в его рассказе будет "много мата".

Феликс Редька отметил, что сначала решил, что к исчезновению причастны граждане РФ, но оказалось, что это украинцы, а именно — глава местной ячейки украинцев Болгарии. И хотя фамилии руководителя диаспоры комик не назвал, в видео комика указана Елена Коцева.

Елена Коцева, на которую указывает Феликс Редька Фото: скриншот

По его словам, женщина ранее имела какое-то отношение к благоустройству могилы, возможно, к брусчатке вокруг.

"Типа это она сделала эту могилу, а я, какой-то нищий из Сум, пришел, что-то там сделал, написал об этом пост, рассказал и тем самым "обесценил ее работу", — рассказал Феликс Редька.

Могила Михаила Драгоманова до восстановления... Фото: скриншот ...и после Фото: скриншот

Женщина, рассказал он, сорвала флаг и табличку и отнесла их в посольство, требуя, чтобы парень больше никогда не приезжал в Болгарию. Взамен Редька также предложил Коцевой забыть дорогу на родину.

"Ты — не приезжай в Украину больше никогда, потому что таких, как ты, лицемерных патриотов, которые просто прикрывают свою низость, свою тупость, бл...дство тем, что они якобы хранители украинской культуры", — высказался комик.

Феликс Редька уверяет, что в посольстве женщине ничего не ответили, но табличка с флагом с могилы пока лежат в дипломатическом представительстве страны.

На момент выхода материала ни Посольство Украины в Болгарии, ни Елена Коцева ситуацию с могилой не комментировали.

В конце декабря 2024 года Феликс Редька рассказывал "Суспільному" о благоустройстве могилы украинского философа Михаила Драгоманова, который похоронен в Софии.

Место захоронения Михаила Драгоманова Фото: Суспiльне

Информационная табличка на могиле Михаила Драгоманова Фото: Суспільне

Импульсивная идея восстановления символического места стоила комику почти 2000 долларов США. С инициативой Феликсу помог эмигрант украинского происхождения Михаил Муха.

Фокус писал, что в начале марта в столице Болгарии Софии посолку РФ Элеонору Митрофанову под крики "Убийца!" и "Здесь не Москва!" выгнали из художественной галереи во время открытия выставки.

Также напомним, что Болгария имеет территориальные претензии к Украине.