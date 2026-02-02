Кремль "открыт к переговорам", но позицию не меняет: Зеленского снова позвали в Москву

Президент Украины Владимир Зеленский предложил организовать трехстороннюю встречу с Россией и США для обсуждения территориальных вопросов, но Кремль до сих пор настаивает на проведении переговоров в Москве.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга, передает российское агентство "ТАСС".

"Зеленский предлагает контакты. Президент Путин отметил, что переговоры возможны в Москве. Эта позиция остается нашей и последовательной. Мы сохраняем открытость для переговоров и готовы продолжать работу по линии рабочих групп в интересах урегулирования на Украине", — сказал Песков.

Несмотря на это, российская сторона до сих пор заявляет об открытости к продолжению переговорного процесса. В частности, Песков заявил, что украинское урегулирование — сложный и многовекторный процесс. По его словам, по некоторым вопросам удалось приблизиться к решению, тогда как по другим достичь компромисса сложнее.

Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что второй раунд работы трехсторонней группы Россия-США-Украина по вопросам безопасности состоится в Абу-Даби в среду-четверг.

Кроме того, во время брифинга Песков отметил, что ему нечего добавить к уже сказанному ранее относительно энергетического перемирия, которое длилось до 1 февраля.

Встреча Зеленского и Путина: что предлагал президент Украины

Напомним, что интервью чешскому изданию Český rozhlas Plus президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к любым форматам переговоров с Россией и США. Он подчеркнул, что вопрос территорий можно эффективно решить только во время личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Зеленского, прежде всего должен состояться трехсторонний контакт между Украиной, Россией и США, а без такого формата команды сторон не смогут договориться по территориальным вопросам.

Кроме того, накануне в комментарии украинским журналистам президент категорически исключил возможность проведения переговоров в Москве или любом другом городе России. Зеленский подчеркнул, что не видит смысла в таких встречах и готов публично пригласить Путина в Киев, если тот решится приехать.

Также Фокус писал, что 28 января помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным, при этом российская сторона якобы гарантирует украинскому лидеру безопасность.