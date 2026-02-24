Путин поручил усилить охрану топ-военных и пропагандистов: что стало причиной

Глава Кремля Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности (ФСБ) усилить защиту высокопоставленных сотрудников Минобороны и оборонно-промышленного комплекса, представителей власти, а также лидеров общественного мнения.

Одной из причин усилить охрану стали участившиеся покушения на высокопоставленных военных, а также взрыв на Савеловском вокзале в Москве, где подорвали полицейскую машину, в результате которой погиб полицейский. Исполнителя подрыва якобы завербовали через интернет, рассказал Путин на на коллегии ФСБ, передает РБК.

Он также сообщил, что власти России якобы получили информацию о попытке подрыва газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Черном море.

Покушения на топ-военных ВС РФ: что известно

17 декабря 2024 года Следственный комитет РФ подтвердил смерть генерала Игоря Кириллова от взрывного устройства, заложенного в самокат. Он был начальником войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ.

Відео дня

25 апреля 2025 года в Балашихе под Москвой взорвали российского генерал-майора Ярослава Москалика, который занимался планированием операций ВС РФ на стратегическом уровне.

Последнее законченное покушение произошло утром 22 декабря 2025 года. В районе Орехово-Борисово в Москве взорвалось авто генерала Фанила Сарварова. Он занимал должность начальника управления оперативной подготовки Министерства обороны РФ, которое занимается планированием и организацией учений российских военных и повседневной деятельности органов военного управления и должностных лиц Министерства обороны на месяц, поэтому работа погибшего генерала касалась и войны РФ против Украины.

6 февраля 2026 года неизвестные стреляли по генерал-лейтенанту Владимиру Алексееву из Главного разведывательного управления (ГРУ) генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Топ-офицер спецслужб РФ получил награды от Кремля за преступления в Украине и Сирии, а родился под Винницей.

Он выжил, хоть и получил тяжелые ранения.