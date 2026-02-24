Путін доручив посилити охорону топ-військових і пропагандистів: що стало причиною

Глава Кремля Володимир Путін доручив Федеральній службі безпеки (ФСБ) посилити захист високопоставлених співробітників Міноборони та оборонно-промислового комплексу, представників влади, а також лідерів громадської думки.

Однією з причин посилити охорону стали замахи, що почастішали, на високопоставлених військових, а також вибух на Свалявському вокзалі в Москві, де підірвали поліцейську машину, унаслідок чого загинув поліцейський. Виконавця підриву нібито завербували через інтернет, розповів Путін на колегії ФСБ, передає РБК.

Він також повідомив, що влада Росії нібито отримала інформацію про спробу підриву газопроводів "Турецький потік" і "Блакитний потік" у Чорному морі.

Замахи на топ-військових ЗС РФ: що відомо

17 грудня 2024 року Слідчий комітет РФ підтвердив смерть генерала Ігоря Кирилова від вибухового пристрою, закладеного в самокат. Він був начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ.

25 квітня 2025 року в Балашисі під Москвою підірвали російського генерал-майора Ярослава Москалика, який займався плануванням операцій ЗС РФ на стратегічному рівні.

Останній закінчений замах стався вранці 22 грудня 2025 року. У районі Орехово-Борисово в Москві вибухнуло авто генерала Фаніла Сарварова. Він обіймав посаду начальника управління оперативної підготовки Міністерства оборони РФ, яке займається плануванням і організацією навчань російських військових і повсякденної діяльності органів військового управління та посадових осіб Міністерства оборони на місяць, тому робота загиблого генерала стосувалася і війни РФ проти України.

6 лютого 2026 року невідомі стріляли по генерал-лейтенанту Володимиру Алексєєву з Головного розвідувального управління (ГРУ) генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації. Топ-офіцер спецслужб РФ отримав нагороди від Кремля за злочини в Україні та Сирії, а народився під Вінницею.

Він вижив, хоч і отримав важкі поранення.