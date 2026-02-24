Путин обвинил Киев в намерении получить ядерное оружие: в МИД Украины это назвали "чушью"

Украина резко отреагировала на новые заявления России о якобы попытках Киева получить ядерное оружие при поддержке Великобритании и Франции. В МИД назвали эти обвинения абсурдными и призвали международное сообщество осудить очередную информационную кампанию Москвы.

Как сообщает агентство Reuters, 24 февраля спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии журналистам категорически опроверг заявления российской стороны о якобы намерениях Киева получить ядерное оружие с помощью Великобритании и Франции.

По его словам, российские чиновники, которые имеют "впечатляющий послужной список лжи", снова пытаются реанимировать старый дезинформационный тезис о так называемой "грязной бомбе". В МИД подчеркнули, что Украина неоднократно публично отвергала подобные обвинения и делает это снова на официальном уровне. Киев также призвал международных партнеров не поддаваться на информационные провокации Москвы и решительно их осудить.

В то же время, как пишет Sky News, в Лондоне также отреагировали на заявления России. Правительство Великобритании обвинило президента РФ Владимир Путин в распространении ложной информации, чтобы отвлечь внимание от действий России против Украины.

Представитель британского премьер-министра заявил, что утверждения Москвы не имеют под собой никаких оснований и являются попыткой манипуляции. По его словам, это отвлекающий маневр, призванный уменьшить внимание к "ужасным действиям" России в Украине. В Лондоне также отметили дальнейшую поддержку Украины и продолжение усилий для достижения справедливого и прочного мира.

Кроме того, на сообщение российского агентства "ТАСС", в котором утверждалось, что Париж и Лондон якобы работают над тем, чтобы предоставить Киеву ядерное оружие, отреагировало Министерство иностранных дел Франции. На своей странице в X ведомство заявило, что через пять лет после начала "трехдневной войны" Россия пытается отвлечь внимание мира от своих действий и акцентирует внимание на французском и британском ядерном оружии.

Что известно о заявлении Путина

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что якобы Украина рассматривает возможность использования "ядерного компонента" и может атаковать российские газопроводы на дне Черного моря, в частности "Турецкий поток" и "Голубой поток". По его словам, такие действия якобы поддерживаются западными спецслужбами. В ответ Путин приказал ФСБ усилить охрану энергетической и транспортной инфраструктуры России и предупредил, что враги Москвы пожалеют, если будут слишком сильно на нее давить.

Более того, после заявления главы РФ, с очередными угрозами выступил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. В частности, он заявил, что имеет право на "симметричный ответ", если Франция и Великобритания передадут ядерное оружие Украине.

До этого Фокус писал, что 24 февраля в Службе внешней разведки Российской Федерации заговорили о совместной работе Лондона и Парижа в решении вопросов предоставления Киеву ядерного оружия и средств его доставки.