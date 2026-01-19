Європа може створити нове "НАТО" без США, але з Україною, — Politico

Погрози Дональда Трампа щодо Гренландії підштовхують Європу до розриву з Америкою. А роль НАТО поставлено під сумнів. Тож деякі офіційні особи розглядають "коаліцію охочих" як основу для нового альянсу без участі США.

Президент США прямо заявляє, що США необхідна Гренландія. А також погрожує ввести каральні мита проти всіх, хто спробує перешкодити йому анексувати цей стратегічний острів під протекторатом Данії. Інсайдери заявляють, що для багатьох європейських урядів, включно з найдавнішими та найлояльнішими союзниками Америки, це стало "останньою краплею", а Північноатлантичний альянс втратив своє значення, коли один із його членів загрожує іншим. Тож Politico стверджує, що дипломати в ЄС вважають, що "розлучення неминуче", як і створення нового військового альянсу з Україною, яку ніяк не приймуть до НАТО.

Відео дня

У приватних розмовах занепокоєні європейські чиновники називають поспішне рішення Трампа анексувати суверенну данську територію "безумством" і "маячнею", запитуючи, чи не впав він у "войовничий режим" після своєї венесуельської авантюри, і заявляючи, що він заслуговує на найжорсткіші заходи у відповідь з боку Європи за те, що багато хто вважає явним і нічим не спровокованим "нападом" на союзників по інший бік Атлантики.

Фото: Reuters

"Я думаю, це сприймається як крок, що зайшов занадто далеко. Європу критикують за слабкість перед Трампом. У цьому є частка правди, але є і червоні лінії", — сказав один європейський дипломат, якому, як і іншим, було надано анонімність.

Високопоставлені європейські чиновники вважають, що настав час визнати: Америка Трампа більше не є надійним торговельним партнером, а також надійним союзником у сфері безпеки.

"Відбувається зрушення в політиці США, і багато в чому воно має постійний характер. Зволікання — не рішення. Необхідно зробити впорядковані та скоординовані кроки до нової реальності", — вважає високопоставлений чиновник одного з європейських урядів.

Ця координація вже почалася, як і масштабне обговорення подальших дій.

Якщо не відбудеться радикальної зміни підходу Сполучених Штатів, цей процес, вочевидь, завершиться радикальною зміною глобального балансу сил.

Ймовірно, це також спричинить витрати для Сполучених Штатів, наприклад, у плані їхньої здатності проєктувати жорстку силу в Африку і на Близький Схід без доступу до мережі баз, злітно-посадкових смуг і матеріально-технічної підтримки, які наразі надає Європа.

Майбутнє після США та розвалу НАТО — що відомо

У Європі наголошують, що розрив із НАТО і США — це болючий крок. Він покладе край 80 рокам мирного співробітництва, взаємної підтримки та вигідної торгівлі, а також завдасть смертельного удару по НАТО в його нинішньому вигляді. Багато урядів хочуть врятувати те, що можна, тоді як лідер правого крила Італії Джорджія Мелоні намагається відновити відносини.

Однак деяким урядовим чиновникам неважко уявити майбутнє західних союзників після відходу США.

Трамп уже відправляв свого сина до Гренландії, але туризм закінчився нічим Фото: Donald Trump Jr./X

Європейські держави, включно з тими, що не входять до ЄС, як-от Велика Британія та Норвегія, більшу частину другого терміну Трампа присвятили роботі у дедалі ефективнішій групі, яка вже діє без участі Америки: так званій коаліції охочих підтримати Україну.

Радники з національної безпеки з 35 урядів підтримують регулярний контакт, часто зустрічаючись онлайн і особисто, а також спілкуючись за допомогою менш формальних текстових повідомлень. Вони звикли шукати багатосторонні рішення у світі, де Трамп є однією з головних причин проблем.

За останній рік вони виробили добре відпрацьований алгоритм обміну повідомленнями щоразу, коли Трамп робить щось екстравагантне і потенційно шкідливе.

"Коли події розвиваються стрімко, координація дій ускладнена, і цей груповий чат дійсно ефективний. Це багато що говорить про особисті стосунки і про те, наскільки вони важливі", — сказав один з інсайдерів.

Ця "неформальна, але активна" структура відома як Вашингтонська група, названа так на честь групи європейських лідерів, які відвідали Білий дім разом із президентом України Володимиром Зеленським у серпні минулого року.

У Європі цілком допускають створення нового альянсу, але з Україною Фото: ОП

Протягом останнього року їхній підхід здебільшого полягав у збереженні спокою та реагуванні на його політичні дії, а не в тому, щоб піддаватися на його провокаційні слова. Такий підхід сприяв розвитку мирного процесу щодо України. Але "буйство" Трампа через Гренландію тепер переважило чашу терезів.

Нове НАТО без США, але з Україною

Гренландська криза змусила задуматися про те, як рухатися далі без підтримки Америки.

"Коаліція охочих спочатку займалася питаннями України. Але вона створила дуже тісні зв'язки між деякими ключовими людьми в столицях. Вони зміцнювали довіру і здатність до співпраці. Вони знають одне одного за іменами, і їм легко зв'язатися і надіслати повідомлення", — заявив неназваний дипломат.

Цей формат потенційно може стати основою для нового альянсу у сфері безпеки в епоху, коли США більше не підтримують НАТО і європейську безпеку. Нова угода не виключає співпраці з Америкою, але й не передбачає її як щось само собою зрозуміле.

Дональд Трамп після Венесуели хоче Гренландію Фото: The White House

У листуванні з лідерами Вашингтонської групи також фігурує сам Зеленський, що додає ще одну інтригуючу ідею. Україна, безумовно, є найбільш мілітаризованою країною серед представлених, володіючи величезною армією, високотехнологічною індустрією виробництва безпілотників і більшим досвідом ведення війни, ніж будь-хто інший.

Хоча Україна давно прагне членства в НАТО, зараз це здається менш привабливою метою, ніж раніше, оскільки обіцянки Америки забезпечити будь-які гарантії безпеки з кожним днем стають дедалі менш переконливими.

Якщо включити в розрахунок військову міць України, а також міць Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії, потенційна збройна сила коаліції охочих виявиться величезною і включатиме як ядерні, так і неядерні держави.

Нагадаємо, Дональд Трамп відправив прем'єр-міністру Норвегії скривдженого листа, в якому заявляв, що йому потрібна Гренландія і нарікав, що йому так і не дали премію миру.

Раніше стало відомо, що Європейський Союз не схвалить трансатлантичну торговельну угоду, яка передбачала скасування тарифів на промислові товари зі США через те, що Дональд Трамп анонсував запровадження 10% мита для країн, які публічно підтримали Данію в суперечці з Америкою за Гренландію.