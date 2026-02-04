Україна хоче зрозуміти, чи реальні наміри Росії завершити війну: МЗС про перемовини в ОАЕ

Україна налаштована на досягнення домовленостей у рамках чергового раунду мирних перемовин з Росією та США, який пройде в Абу-Дабі. Водночас зрозуміти, що саме хоче Росія.

Предметом розмов на зустрічі в ОАЕ стануть військові та військово-політичні питання. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу, відео з якого опублікував канал у Telegram "Новини. LIVE".

За словами Тихого, сьогодні та завтра в Абу-Дабі тривають перемовини. Перше, що очікує українська делегація — почути, з яким фідбеком приїдуть росіяни після останніх перемовин, адже вони могли узгодити свою позицію з військово-політичним керівництвом держави.

"У фокусі цих переговорів будуть насамперед військові та військово-політичні питання. Це видно зі складу делегацій, які там зустрічаються. Є багато нюансів про те, як буде відбуватися закінчення війни, в якому Україна зацікавлена", — заявив Тихий.

Відео дня

Раніше стало відомо, що склад російської делегації у наступному раунді тристоронніх переговорів в Абу-Дабі не зміниться — її очолить начальник ГРУ РФ Ігор Костюков.

Також речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі "РИА Новости" заявив, що Росія надалі продовжуватиме війну, допоки не будуть "ухвалені відповідні рішення Києвом". Водночас у Кремлі не планують давати оновлення щодо статусу перемовин після чергового раунду переговорів в Абу-Дабі.

Водночас речник МЗС пояснив, що під час переговорів недоречно обговорювати нюанси того, що стане предметом цих самих переговорів.

Також він наголосив, що Україна хоче дізнатися, із яким мандатом і позицією прибула російська сторона після консультацій з керівництвом РФ, а також почути позицію американців, які теж беруть участь у цьому раунді перемовин. Зокрема, на них буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Ще однією темою, крім військових та військово-політичних питань, стане обговорення гуманітарної ситуації. Тихий наголосив, що Україна має сильну команду, яка працюватиме над вирішенням усіх завдань.

Раніше Фокус пояснював, чого очікувати від цих переговорів і які сценарії нині виглядають реалістичними. Зокрема, перемовини відбуваються на тлі оптимістичних прогнозів Заходу щодо можливого завершення війни вже навесні.

Перед цим Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до будь-яких форматів переговорів із Росією та США. Він підкреслив, що питання територій можна ефективно вирішити лише під час особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. За словами Зеленського, передусім має відбутися тристоронній контакт між Україною, Росією та США, а без такого формату команди сторін не зможуть домовитися щодо територіальних питань.