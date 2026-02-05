Без перемирия и завершения войны: что говорят военные о шансах на мир в 2026 или 2027 годах, — УП

Офицеры Вооруженных сил Украины оптимистично относятся к новому министру обороны, но скептически — к переговорному процессу и возможности завершения войны, рассказало медиа. По мнению военных, война продлится ближайшие два года. Что думают бойцы ВСУ об изменениях на фронте и верят ли, что Россия остановится на оккупации Донбасса?

Министерство обороны Украины возглавил бывший министр цифровой трансформации Михаил Федоров и это понравилось младшей и современной части армии, написало медиа "Украинская правда". Бойцы ВСУ ожидают, что усилится технологическая составляющая Вооруженных сил, а новый чиновник будет работать над стратегией, цифровизацией/технологиями и человеческими ресурсами. Вопрос будущего в войне касается стратегии, и собеседники УП рассказали о видении будущего в контексте переговоров и реальной нехватки людей в армии.

Медиа пообщались с украинскими военными, имена которых не указываются, и, среди прочего, поинтересовались шансами на завершение войны и результативностью мирных переговоров, инициированных США. Выяснилось, что военные не видят шансов на мир ни в 2026, ни в 2027 годах. Журналисты отметили, что расчета на завершение войны не имеет никто. Кроме того, собеседники медиа критически оценили шансы за завершение войны в случае, если Украина откажется от неоккупированной части Донбасса.

"[Никто из наших собеседников] не ожидает, что Россия ограничится захватом Донетчины", — говорится в статье.

Впрочем, военные допускают, что придется отойти от существующей линии фронта на 1,5-3 м, считают бойцы. По их мнению, в таком случае не будут теряться напрасно ресурсы, а пехота, если ей предоставить массу дешевых дронов, будет лучше держать оборону. Как сказал один из корпусных офицеров в разговоре с УП, "контроля над ЛБЗ будет больше".

Завершение войны — детали

В статье не уточняется "стратегия победы" и детали перемещения линии фронта на 3 км. Только отмечается, что в стратегии следует определить, какие конкретные ресурсы и силы должна иметь Украина, чтобы остановить ВС РФ.

На карте боевых действий DeepState указано, как проходит линия фронта на момент публикации материала УП — по состоянию на 5 февраля. Видим, что при переносе боев на 1,5-3 км речь пойдет о потере Гуляйполя, Покровска, Мирнограда, угрозы для Лимана.

Завершение войны — линия боевого соприкосновения по состоянию на 5 февраля, DeepState Фото: DeepState

