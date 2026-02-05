Без перемир'я і завершення війни: що кажуть військові про шанси на мир у 2026 чи 2027 роках, — УП

Офіцери Збройних сил України оптимістично ставляться до нового міністра оборони, але скептично — до переговорного процесу і можливості завершення війни, розповіло медіа. На думку військових, війна триватиме найближчі два роки. Що думають бійці ЗСУ щодо змін на фронті та чи вірять, що Росія спиниться на окупації Донбасу?

Міністерство оборони України очолив колишній міністр цифрової трансформації Михайло Федоров і це сподобалось молодшій та сучаснішій частині армії, написало медіа "Українська правда". Бійці ЗСУ очікують, що посилиться технологічна складова Збройних сил, а новий посадовець працюватиме над стратегією, цифровізацією/технологіями та людськими ресурсами. Питання майбутнього у війні стосується стратегії, і співрозмовники УП розповіли про бачення майбутнього у контексті переговорів та реального браку людей у війську.

Медіа поспілкувались з українськими військовими, імена яких не вказуються, та, серед іншого, поцікавились шансами на завершення війни та результативністю мирних переговорів, ініційованих США. З'ясувалось, що військові не бачать шансів на мир ні у 2026, ні у 2027 роках. Журналісти наголосили, що розрахунку на завершення війни не має ніхто. Крім того, співрозмовники медіа критично оцінили шанси за завершення війни у випадку, якщо Україна відмовиться від неокупованої частини Донбасу.

"[Ніхто з наших співрозмовників] не очікує, що Росія обмежиться захопленням Донеччини", — ідеться у статті.

Втім, військові допускають, що доведеться відійти від існуючої лінії фронту на 1,5-3 м, вважають бійці. На їхню думку, у такому випадку не втрачатимуться марно ресурси, а піхота, якщо їй надати масу найдешевших дронів, краще триматиме оборону. Як сказав один з корпусних офіцерів у розмові з УП, "контролю над ЛБЗ буде більше".

Завершення війни — деталі

У статті не уточнюється "стратегія перемоги" та деталі переміщення лінії фронту на 3 км. Лише зауважується, що у стратегії слід визначити, які конкретні ресурси та сили повинна мати Україна, щоб спинити ЗС РФ.

На карті бойових дій DeepState вказано, як проходить лінія фронту на момент публікації матеріалу УП — станом на 5 лютого. Бачимо, що при перенесенні боїв на 1,5-3 км ітиметься про втрату Гуляйполя, Покровська, Мирнограда, загрози для Лимана.

Завершення війни - лінія бойового зіткнення станом на 5 лютого, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав перебіг мирних переговорів у Абу-Дабі, новий раунд яких почався 4 лютого в Абу-Дабі. У переговорах беруть участь представники трьох сторін — України, США та РФ. Перебіг вирішили тримати у таємниці, при цьому Кремль ще раз повторив, що не погодиться на гарантії безпеки Україні, а хоче лише капітуляції.

Нагадуємо, 4 лютого президент України Володимир Зеленський озвучив втрати Сил оборони протягом чотирьох років війни з РФ.