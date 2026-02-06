Новий раунд незабаром: у Путіна розповіли, чи плануються мирні переговори в США

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що новий раунд мирних перемовин між Україною, Росією та США відбудеться зовсім скоро. Однак точної дати поки що немає.

Водночас, де саме відбудуться ці перемовини, він не розповів. Пєскова цитує видання "РИА Новости".

Однак речник Кремля наголосив, що в плани Росії не входить проведення наступного раунду переговорів у США.

Пєсков також розповів, що найближчим часом не планується проведення телефонної розмови між Володимиром Путіним та Дональдом Трампом.

Перемовини України, Росії та США — що відомо

Нагадаємо, 5 лютого в Саудівській Аравії пройшов другий день переговорів між США, РФ і Україною. Предметом обговорення стали військові та військово-політичні питання.

Як стало відомо вранці, Росія розширила список своїх вимог і тепер наполягає не тільки на повному виведенні ЗСУ з Донбасу, включно з неокупованими територіями, а й на визнанні їх міжнародною спільнотою за РФ.

Одним з наслідків перемовин став перший за декілька місяців обмін полоненими. Додому повернулися 157 українських військовослужбовців Збройних Сил, Національної гвардії і Державної прикордонної служби та цивільних громадян.

Водночас керівник делегації Рустем Умєров за підсумками перемовин повідомив, що делегації провели широкі обговорення решти нерозв'язаних питань, зокрема методів упровадження перемирʼя та моніторингу припинення воєнних дій. А президент Володимир Зеленський анонсував наступні зустрічі, які, за його словами, мали пройти найближчим часом в США.

Раніше Фокус пояснював, про що станом на зараз, окрім обміну полоненими, вдалося домовитися в Абу-Дабі делегаціям і які питання "зависли" у повітрі. Зокрема, Дональд Трамп стверджує, що сторони практично досягли врегулювання.