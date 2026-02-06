Вже у березні: США та Україна обговорили можливість швидкого досягнення миру з Росією, — Reuters

Представники України та Сполучених Штатів Америки провели переговори щодо досягнення миру з Росією вже у березні 2026 року. Йшлося також про вибори і референдум у травні цього року.

Проте ці терміни можуть бути зміщені через те, що між сторонами досі немає згоди щодо територіального питання. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на одразу три джерела, які обізнані з цим питанням.

При цьому передбачається, що будь-яка угода буде винесена на референдум українських виборців, які одночасно голосуватимуть на національних виборах, як розповіли виданню п'ять джерел, що говорили на умовах анонімності.

Американська сторона переговорів, яку очолив спеціальний посланець президента США Дональд Трамп і його зять Джаред Кушнер під час останніх зустрічей висловила українцям ідею про те, що голосування найкраще було б провести якомога швидше. Американці також заявили представникам Києва про те, що американський лідер у міру наближення проміжних виборів до Конгресу США у листопаді може більше зосередитися на внутрішніх справах.

Два джерела пояснили, що це означає те, що американські високопосадовці матимуть менше часу і інших ресурсів для того, щоб займатися укладенням мирної угоди між Україною та Росією.

Обговорили можливість виборів та референдуму вже у травні

Джерела також розповіли виданню, що США та Україна обговорили можливість проведення національних виборів і референдуму вже у травні 2026 року. Однак деякі посадовці, обізнані з цим, стверджують, що такий американський план є нереалістичним.

"Американці поспішають", — зазначив один із співрозмовників, пояснивши, що голосування можна організувати за менш ніж пів року, проте на це все одно знадобиться багато часу.

Водночас у Reuters нагадали, що Київ прагне перемир'я на час виборів, і нагадує про те, що Кремль вже неодноразово порушував домовленості щодо бойових дій.

"Позиція Києва полягає в тому, що нічого не можна узгоджувати, поки не будуть надані гарантії безпеки для України від США та партнерів", — розповіло джерело.

Прогресу у спірних питаннях щодо миру досі немає

Водночас згоди між сторонами щодо деякими питаннями мирної угоди досі немає, зазначає Reuters. Каменем спотикання є не тільки територія решти українського Донбасу, а й Запорізької АЕС.

"Досі немає жодного прогресу у територіальному питанні", — підкреслив один зі співрозмовників агентства.

Кремль відкинув пропозицію США щодо того, що Вашингтон контролюватиме станцію і ділитиме вироблену електроенергію між Україною та Росією, розповіло джерело.

"Москва наполягає на тому, що вона контролює станцію, пропонуючи Україні дешеву електроенергію, пропозицію, яку Київ вважає неприйнятною, сказало джерело", — йдеться у публікації.

Водночас якщо ці спірні питання між сторонами будуть з'ясовані, українські виборці матимуть змогу відхилити будь-які територіальні поступки, що винесуть на референдум.

У Білому домі відмовилися з коментарів щодо цього приводу.

Нагадаємо, 6 лютого росЗМІ передали заяву Дмитра Пєскова про те, що новий раунд тристоронніх переговорів відбудеться вже незабаром.

Також російське медіа "ТАСС" 6 лютого повідомляло, що Україна нібито вимагає гарантій безпеки для Одеси у межах мирних домовленостей.