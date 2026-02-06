"Критично важливо": у РФ заявили, що Україна вимагає гарантій безпеки для Одеси у межах мирних домовленостей

У межах мирних домовленостей українська сторона нібито хоче заручитися гарантіями безпеки для Одеси.

Київ нібито заявляв про гарантії безпеки для Одеси під час тристоронніх переговорів, що відбувалися між Україною, Росією та США в Абу-Дабі. Про це повідомило російське медіа "ТАСС" з посиланням на неназване джерело, обізнане з перемовинами в ОАЕ.

"Україна хоче отримати гарантії безпеки для Одеси у межах вироблення мирного документа", — пише видання.

Співрозмовник росЗМІ також додав, що це питання є дуже важливим для української сторони. Йдеться про те, що російська армія не нападатиме на місто.

"Для Києва це критично важливий аспект. Україні у межах пакету важливі гарантії, що Росія не йтиме на Одесу, тобто має бути такий механізм, який закріплює приблизно такі речі", — пояснило джерело.

Відео дня

Українська сторона на момент публікації не коментувала цієї інформації, яку поширило російське медіа.

Раніше іноземне видання The Guardian пояснювало, чому збільшилася кількість атак РФ на Одесу. У січні медіа писало, що росіяни тероризують місто через те, що не можуть його захопити. Однак про таку умову у межах мирних домовленостей раніше не йшлося.

Переговори в Абу-Дабі: про що домовилися сторони

Новий раунд переговорів між Росією, США та Україною в Абу-Дабі, що пройшов 4-5 лютого, українська сторона назвала "конструктивними". Голова української делегації Рустем Умєров після зустрічей 5 лютого анонсував продовження зустрічей, які можуть відбутися у США.

Одним із результатів зустрічей став обмін полоненими. Президент України Володимир Зеленський 5 лютого заявив, що додому вдалося повернути 157 українських військовослужбовців Збройних сил, Національної гвардії і Державної прикордонної служби та цивільних громадян.

Згодом видання The New York Times оцінило, що переговори сторін в Абу-Дабі закінчилися "з натяком на безвихідь".